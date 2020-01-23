На самом деле Трамп и Тунберг - близнецы по духу

"Клаус Шваб, 81-летний "церемониймейстер" Давоса, хотел рая, но создал монстра. То, что задумывалось как мировая экономическая платформа, оказывается на 50-м году после своего основания закрытым учреждением, в котором участники ведут разговоры сами с собой. Каждый отправляет, но никто не принимает. Три рта и ни одного уха: нигде деформация современности не видна так явно", - пишет немецкий журнал Focus.

"Дональд Трамп и Грета Тунберг, на публике выдающие себя за оппонентов, на самом деле являются близнецами по духу, - считает автор статьи Габор Штайнгарт. - Каждый претендует на непогрешимость. Каждый отказывает другому в уважении. Никто не позволяет своему противнику ни малейшего аргумента".

"Он о ней: "Мы должны отвергать вечных пророков, предрекающих гибель, и их пророчества относительно апокалипсиса". Она о нем: "Наш дом все еще в огне. И ваше бездействие с каждым часом разжигает этот огонь". Ему не нравится даже ее тон: "Сейчас не время для пессимизма". Она угрожает: "Мое поколение не сдастся без боя".

"А Клаус Шваб? Человек, который 50 лет назад обещал организовать глобальный диалог, принимает у себя сбитое с толку общество, во многом оборвавшее контакт с инакомыслием. Микрофоны открыты, но умы зашорены. Все боятся заразиться чужими идеями", - говорится в статье.

"Любимые слова Трампа: сделка, победа, величие. Любимые слова Тунберг: огонь, паника, обман. Между ними - пропасть намеренного непонимания".

"Так же, как саммиты G7 и G20, на которых сегодня играют руководящую роль не политики, а главы протокольных служб, форум закостенел в интеллектуальном и исчерпал себя в культурном смысле, - считает Штайнгарт. - Трамп не принимает никаких вопросов, даже о времени. (...) Грета Тунберг развила свою собственную риторику самообожествления, перескакивающую от одного восклицательного знака к другому. (...) Рассерженную богиню климата вопросы также не касаются".

"Так Давос не сослужит службы миру. История неопровержимых истин, как учит нас европейский опыт XX века, это история заблуждений. Светскому миру нужна не церковная кафедра, а вновь открытый элементарный навык, который мы когда-то называли умением слушать", - заключает Штайнгарт.