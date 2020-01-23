Путинское правление подходит к концу

По мнению Йорга Баберовски и Карла Шлегеля, двух историков, специализирующихся на России, Путин не способен обеспечить достойную жизнь своему населению, даже несмотря на то, что Россия стала очень современной", - пишет Le Figaro со ссылкой на Европейский газетный альянс LENA.

"(...) Я не хочу, чтобы зацикленность на Путине запятнала мой образ России, тот образ, который прежде всего сформировался благодаря русской культуре, а также знакомству с той страной, которую я знал. Это и есть настоящая Россия. Я не хочу, чтобы огромная страна с ее богатой историей исчезла в тени ее правителя", - говорит Карл Шлегель.

"(...) В 90-е годы жизнь на постсоветском пространстве была суровой, неумолимой, люди были бедными и вели опасное и трудное существование. С годами для миллионов людей жизнь стала более приятной, исчезла напряженность, люди перестали жить каждый днем, они стали более любезными, более внимательными. Даже социальные обязательства, в том виде, в каком мы их представляем здесь, теперь распространилась и в России: многие граждане участвуют в ремонте церквей, помогают бездомным и критикуют загрязнение окружающей среды. Всего этого раньше не было. Но стоит задуматься, какое отношение это имеет к Путину? По крайней мере, именно он стал символом этой разрядки напряженности. Однажды один российский коллега сказал мне, что, как это ни парадоксально, но пространство его свободы расширилось благодаря авторитарному режиму", - отмечает Йорг Баберовски.

"(...) Молодые люди очень критически относятся к Путину. Он у власти уже 20 лет, они больше никого не знают. Теперь они хотят большей открытости, хотят иметь возможность участвовать в политических решениях и не быть стесненными в своей социальной мобильности. Такие пожелания не разделяются старшими поколениями. И это понятно, потому что люди измеряют то качество жизни, которое они имеют сегодня в сравнении с тем, которое они имели прежде. Между тем, провинция находится в совершенно иной ситуации, чем крупные города", - указывает Баберовски.

"Постыдно считать 90-е годы периодом хаоса и анархии, как это делается в официальной пропаганде. В то время страна получила огромный импульс развития. Миллионы людей мобилизовались для защиты своих интересов, чтобы положить конец хаосу и кризису. Это было время обновления, пусть даже изменения оказались неудачными. Сейчас есть другая Россия - посмотрите на лица молодых людей - которая живет за пределами путинского мира. Они больше не боятся, у них есть контакты с иностранцами, они путешествуют по миру, в Бангкок, Сидней, Лос-Анджелес, Берлин, они знают, каково это иметь возможность вести нормальную жизнь. Они возвращаются оттуда преображенными. Это потрясающий культурный процесс. С другой стороны, Путин по-прежнему считает себя распорядителем игры, но его правление подходит к концу", - считает Шлегель.

"Действительно ли право участвовать в свободных выборах так важно для большинства людей? Либералы часто забывают, что многие люди ценят признание и достоинство больше, чем право быть освобожденным из-под контроля государства. И Путин сумел использовать эту потребность в признании. В то время, когда империя только что рухнула, многие люди потеряли все, что имело для них важное значение. Чтобы выжить, они прибегали к попрошайничеству, почувствовали себя жалкими. Путин уловил это чувство унижения и сделал его своим оружием. Даже за границей многие россияне восхищаются этим человеком, который сумел поднять с колен униженную страну", - поясняет Баберовски.

"(...) Ошибка, которую совершил Путин, состояла в том, что он не дал всему, что могло составить силу этой огромной страны - институтам, независимым умам - возможность выразить себя. Чем это закончится? Молодая элита, в которой так нуждается страна, уезжает из России. Более двух миллионов человек покинули страну. Почти столько же людей бежали из России после Октябрьской революции. Что это за правительство, которое позволяет стольким активным людям уезжать? И это при том, что повсюду распространяются неприлично роскошные торговые центры и небоскребы, выстроенныенанефтедоллары", - анализирует Шлегель.

"Я сейчас выскажу одну крамольную мысль: люди могут чувствовать себя хорошо, даже живя при диктатуре", - говорит Баберовски.

"(...) Когда произошла аннексия Крыма, большинство россиян пребывали в эйфории и в восторге. Атмосфера была особенно агрессивной. Мы не должны забывать, что большинство населения гораздо более консервативно, чем его президент. В 2014 году массы не только поддерживали, но и подталкивали этого человека. Миллионы людей были против конца империи. Мы должны считаться с подобной позицией, так же как и с моральным империализмом немцев", - рассуждает Баберовски.

"(...) Герхард Шредер объединяет все стереотипы, отец, который погиб в Восточной Европе, опыт холодной войны, он находится под впечатлением от личности Путина, так же как Берлускони, Эрдоган и Трамп. Он его очень любит. Шредер - это человек Путина в Германии. (...) Но он не единственный: Штойбер, Зеехофер, несколько президентов и министров, а также немецкая бизнес-элита подпали под чары российского президента", - подчеркивает Шлегель.

"Я не понимаю, как можно прийти к выводу, что Путин очарователен. Он довольно неловок, ему не хватает уверенности. И он отнюдь не великий оратор. Если он и завораживает, то благодаря своей решимости и своему успеху", - возражает Баберовски.

"(...) В системе власти, которая сводится к одному человеку, возникает проблема стабильности. И никто не может знать, что произойдет. Если нет институтов для организации транзита власти, то ситуация может стать очень опасной - как для России, так и для остального мира. Северная Америка может превратиться в пепел за 30 минут, что уже говорить о Европе. В 2014 году во время эйфории или транса, которые царили вокруг Крыма, Путин упомянул о генетическом коде русского народа и о превосходстве национального коллективного чувства над индивидуализмом Запада, а также о красоте героического самопожертвования как о достоинстве русского народа. Когда ситуация остается открытой, есть только один выход: сохранять бдительность и быть готовыми ко всему, отвечать на вызовы своего времени и вооружаться", - заключает Карл Шлегель.

"Историки в принципе не в праве делать прогнозы. Авторитарные режимы всегда сталкивались с дилеммой, опасаясь, что организация их преемственности нанесет ущерб правящему лидеру и вызовет конфликты между группами. Путину следует держать этот вопрос открытым до конца, если он не хочет, чтобы его свергли раньше времени. Все же я думаю, что жизнь в России изменится. Потому что дети тех, кто вырос в путинской России, сделаны из совершенно другого дерева, чем авторитарные советские граждане из прошлого. Что бы ни случилось, лучше, чтобы авторитарные режимы постепенно трансформировались изнутри", - утверждает Йорг Баберовски.