Верному слуге Кремля приходится уйти

"Юрия Чайку, генерального прокурора России, освободили от должности. У него были хорошие связи со Швейцарией", - пишет швейцарское издание Tages-Anzeiger.

"Он считался самым могущественным человеком российской юстиции, а некоторое время даже одним из наиболее влиятельных людей во властном окружении президента Владимира Путина, - отмечает журналист Бернхард Оденаль. - Теперь Юрия Чайку убрали из этого окружения. На протяжении 13 лет 68-летний Чайка был генеральным прокурором России".

"Чайка мог решать, против кого вести следствие и - что более важно - против кого не вести. Тому, кто был лояльным к президенту Путину, не нужно было бояться ведомства Чайки. Впрочем, репутацией политически независимого и неподкупного человека Чайка скорее не обладал".

"При этом именно подозрение в независимости однажды уже стоило Чайке, уроженцу Восточной Сибири, работы: весной 1999 года был вынужден уйти генеральный прокурор Юрий Скуратов, так как он взял на прицел швейцарское имущество семьи президента Бориса Ельцина. Будучи преемником Скуратова, Чайка продолжил сотрудничество со швейцарскими ведомствами - и спустя лишь пять месяцев был вынужден покинуть свой пост. Он стал министром юстиции", - повествует издание.

"В 2006 году Чайка вернулся в генеральную прокуратуру и теперь избегал конфронтации с Кремлем. Он продолжил поддерживать тесную связь со Швейцарией. Российские следователи не раз приглашали своих коллег из федеральной прокуратуры Швейцарии на встречи и конференции, в Москву и на Байкал".

"При этом швейцарцев по-царски принимали и щедро одаривали, - отмечает Оденаль. - На одной антикоррупционной конференции в Москве федеральный прокурор Михаэль Лаубер получил от своего коллеги Чайки так много подарков, что даже не смог взять их с собой обратно в самолет в Цюрих. Ни один из подарков не был личным, заявила тогда федеральная прокуратура. Впрочем, в прошлом году один швейцарский полицейский и сотрудник федеральной прокуратуры был осужден за то, что принял приглашение на медвежью охоту от одного российского прокурора из окружения Чайки".

"Отношение Чайки к Швейцарии имеет, вероятно, не только юридическую природу. В 2015 году оппозиционер Алексей Навальный представил в своем видео доказательства того, что сыновья Чайки Артем и Игорь вывели в Швейцарию полученные коррупционным путем деньги и купили там среди прочего особняк у Женевского озера".

"До недавнего времени казалось, что генпрокурор крепко сидел в седле. Почему теперь после отставки премьера Медведева и в ходе масштабной реорганизации правительства пришлось уйти и Чайке, неясно даже российским СМИ. Его преемником станет молодой прокурор, расследовавший убийства критиков режима и решавший все в интересах Путина. Чайка станет теперь полномочным представителем президента в Северо-Кавказском федеральном округе".

"Это знак Кремля: верному слуге приходится уйти. Но он не впал в немилость", - резюмирует Tages-Anzeiger.