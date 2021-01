23 января 2021 г. Макс Седдон и Генри Фой | Financial Times Российские активисты, продолжающие антикоррупционную борьбу Навального "На этой неделе российского активиста по борьбе с коррупцией Алексея Навального отправили в тюрьму после его громкого задержания в московском аэропорту, а его сторонники, такие как Любовь Соболь, ведут собственные битвы с силами безопасности. После того, как она и другие активисты призвали россиян выйти на улицы в эти выходные в поддержку Навального, сотрудники сферы безопасности потребовали удалить эти "незаконные" призывы из интернета под угрозой ареста, и у их домов появилась полиция", - передает Financial Times. "Они возбуждают против нас столько уголовных дел, сколько могут, постоянно проводят у нас обыски и тащат на допросы, чтобы усложнить нашу работу и запугать нас", - рассказала 33-летняя Соболь, один из главных помощников Навального, Financial Times в среду после ее седьмого допроса за месяц. На следующий день ее также задержали в рамках превентивных мер в преддверии протестов, запланированных в десятках городов по всей России, которые, как ожидается, будут встречены жесткими ответными мерами со стороны полиции", - пишет издание. "Если вы хотите быть политиком в России, вы должны быть к этому готовы", - сказала Соболь перед тем, как ее задержали. "В течение многих лет Навальный был публичным лицом российского оппозиционного движения - громоотводом массовых протестов и бельмом на глазу у президента Владимира Путина. (...) Менее известны кадры поддерживающих его активистов, которые также живут под угрозой преследований и ареста. Теперь их призовут продолжить работу Фонда борьбы с коррупцией Навального, поскольку ему самому грозит еще три с половиной года лишения свободы, за которыми последуют до 10 лет по отдельному делу", - пишет FT. (...) 33-летняя Мария Певчих, выпускница Лондонской школы экономики, руководящая следственным отделом фонда, проводившим расследование для двухчасового видео, в котором утверждалось, что олигархи потратили миллиарды на роскошный дворец для Путина на побережье Черного моря, сообщила, что Навальный велел своей команде раскапывать историю с дворцом, когда еще находился в реанимации в Берлине, и помогал выискивать зацепки, пока выздоравливал. "По словам Певчих, готовясь к возвращению в Россию, Навальный давал инструкции о том, как управлять фондом в случае его ареста, и подготовил список олигархов и чиновников, в отношении которых, как ему хотелось бы, США и ЕС ввели бы санкции", - говорится в статье. "Мы готовились к этому семь лет. Они могут убить его и уже попытались это сделать. Но готовы ли мы? Да", - говорит Певчих. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на этой неделе заявил журналистам, что утверждения, что Путин боится Навального, являются "полной ерундой". Позже он добавил, что у Путина нет такого дворца, как тот, что показан в документальном фильме, и сказал, что президент не имеет никакого отношения к аресту Навального, говорится в публикации. "Но сотрудники фонда Навального указывают, что действия Кремля говорят об обратном. На прошлой неделе полиция арестовала одного из их операторов по обвинению в "разжигании экстремизма" в двух твитах, за что он может быть приговорен к пяти годам тюремного заключения. В прошлом году судебные приставы конфисковали квартиру Навального после того, как суд обязал его выплатить Евгению Пригожину, связному с Кремлем поставщику продовольственных услуг, более 1 млн долларов в качестве компенсации за клевету. Соболь и другие сталкиваются с аналогичными исками", - отмечает издание. (...) Леонид Волков, управляющий региональной сетью Навального, бежал из России после рейдов в офисах Навального в 45 городах в 2019 году по обвинениям в отмывании денег, и теперь управляет офисами даже во Владивостоке из Вильнюса, столицы Литвы. "Мы с Алексеем взвесили риски и решили, что в данный момент для дела лучше, если я буду работать из-за границы. Потеря для нашей работы будет огромна, а существенной политической выгоды не будет", - сказал Волков. "Владимир Ашурков, исполнительный директор фонда, попросил политического убежища в Великобритании в 2014 году после предъявления обвинений в отмывании денег, не связанных с этим делом, - говорится в статье. - Певчих, которая живет в Лондоне, но регулярно посещает Россию, не планирует в ближайшее время возвращаться после того, как государственные СМИ заявили, что является западным шпионом, отравившим Навального. (...) Певчих уже готовит свое очередное разоблачение коррупции. "Мы отменяем все наши прочие планы на следующие 30 дней или следующие три с половиной года. Это зависит от того, на какой срок его посадят в тюрьму", - заявила она. Источник: Financial Times