Прощайте, каблуки - привет, усики: как будут выглядеть женщины после пандемии?

"Женщины выглядят несколько иначе, чем в тот момент, когда пандемия только началась, - пишет USA Today. - Домашняя одежда вместо юбок, тапочки вместо каблуков, лица без макияжа вместо намарафеченных. Некоторые из них также стали более волосистыми. 33-летняя Андреа ДеВерд из Бруклина, штат Нью-Йорк, работает в издательской сфере и говорит: "На работу я больше не наношу макияж и не делаю укладку феном". 27-летняя Джулия Лисс, менеджер по продажам в технологической сфере в Нью-Йорке, клянется, что она "покончила с каблуками". 41-летняя Мэри Гармон из Джексонвилля, штат Флорида, сообщает: "Раньше я брила ноги раз в несколько дней ... а с апреля не брила их вообще".

"Газета USA Today выслушала рассказы десятков женщин, которые поделились, что, несмотря на локдауны, связанные с пандемии, социальные ограничения и требования ношения масок, смягчение стандартов красоты, которое сопровождает их отход от общественной жизни, является "освобождающим", - говорится в статье.

"Если и есть что-то хорошее во всех этих неприятностях с Covid, так это то, что я смогла найти себя, - отмечает Гармон. - К черту все это ... Для кого мы на самом деле все это делаем? Не для себя, потому что я ненавижу эту рутину".

"Если пандемия и принесла женщинам какую-то передышку, то это передышка от ожиданий общества относительно внешнего вида. Многие из них проводят время дома, меньше общаются лично и больше в Zoom, и в той же мере адаптируются и их бьюти-ритуалы и выбор одежды", - пишет издание.

"Когда пандемия обострила разрыв между нашей общественной и личной жизнью, она дала женщинам возможность изучить, что они делают со своим телом и почему. Вопрос в том, сохранятся ли какие-либо из этих смягченных норм красоты? (..) По словам ученых, в отсутствие крупномасштабного исследования невозможно сделать общие предположения о том, как меняются мнения и действия женщин относительно их внешнего вида, однако очевидно, что женщины тратят меньше денег на косметические товары (...), говорится в докладе консалтинговой фирмы McKinsey & Company".

"Кейт Мейсон, профессор гендерных исследований в колледже Уитон, указывает: очевидно, что пандемия изменила то, как многие женщины демонстрируют свое тело другим. "Социальное дистанцирование и ношение масок дает нам больше свободы выбора в отношении того, сколько или какие части своей внешности мы показываем, - говорит она. - Я думаю, что все, что дает людям немного отдохнуть от этих социальных норм, чтобы они могли оценить, что работает, а что нет, может быть полезно".

"31-летняя Анджела ДеКэмп, профессиональный художник и административный помощник из Индианаполиса, сообщает, что переход к Zoom-культуре воодушевил ее на то, чтобы перестать обесцвечивать и делать восковую эпиляцию верхней губы - дорогой и трудоемкий ритуал, с которым она была рада расстаться. "В этом нет смысла, если камера на моем компьютере не отражает достаточно деталей, чтобы их заметили мои коллеги, а когда я выхожу на улицу, мои усики все равно закрыты маской, - рассказывает она. - Это освобождает. Я чувствую себя как абсолютный бунтарь, и мне это нравится". По словам ДеКэмп, когда пандемия закончится, она может вернуться к отбеливанию растительности над верхней губой в домашних условиях, но она сомневается, что будет снова делать восковую эпиляцию".

"Многие женщины, у которых были жесткие косметические ритуалы, понимают, что они тратили на них больше времени и усилий, чем те могли оправдать. Так, 49-летняя Сьюзан Эппс, помощник директора частной школы в Вашингтоне, округ Колумбия, говорит, что, будучи цветной женщиной, она часто испытывает дополнительное давление, чтобы выглядеть ухоженной и профессиональной. Но (...) Эппс использовала это время, чтобы поразмышлять о том, действительно ли эти аспекты являются формой самовыражения".

"Макияж - это искусство, но я не носила его как вид искусства, я использовала его, чтобы выглядеть красивее и моложе, - рассказывает Эппс. - Я задумалась, что я делала и почему. Я всегда думала о себе как о жесткой и уверенной в себе женщине, но теперь я понимаю, что каждый день надевала толстую маску. Что это говорит о том, что я думаю о своей ценности?"

"По словам Эппс, после пандемии она намерена использовать меньше косметических средств. Она полюбила свою кожу. Она осознала, что ее натуральные волосы роскошны", - говорится в статье.

"Другие женщины говорят, что без своих ритуалов красоты они чувствуют себя не совсем хорошо и, вероятно, вернут хотя бы часть их, когда пандемия закончится. Так, 31-летняя Алисса Джонс, учительница из Ирвингтона, штат Нью-Джерси, говорит, что она все последнее время проводила в свитшотах и худи и ждет - не дождется, чтобы начать вкладывать больше усилий в свою внешность, когда начнет больше выходить на публику. (...)".

"Но есть женщины, которые говорят, что никогда не вернутся к привычному образу жизни, каким он был до пандемии. 57-летняя Дженнифер Уэггенер, исполнительный директор некоммерческой организации в Чарльстоне, штат Западная Вирджиния, констатирует, что она перестала пользоваться косметикой и больше никогда не будет. Она отмечает, что всегда чувствовала давление, чтобы краситься, особенно на работе. Ранее женщина была директором по маркетингу в международной строительной компании, в которой ее коллегами были в основном мужчины. "Если бы я ходила на работу в кедах и джинсы, я бы долго не продержалась там. Я чувствовала себя обязанной делать что-то, чтобы добиться успеха в своей карьере, и это прискорбно, - говорит она. - Я пыталась заботиться об этих вещах, но на самом деле они меня никогда не беспокоили. Они не приносят мне радости".

(...)

"Эксперты указывают, что когда мы выйдем из этого кризиса, женщины по-прежнему будут жить в обществе, которое ожидает от них соблюдения правил женственности. Когда вы в последний раз видели по телевизору женщину без макияжа? Или модель с волосами подмышками? (...) В декабрьском отчете McKinsey прогнозируется, что в 2021 году продажи на мировом рынке красоты превысят показатели за 2019 год".

"Уэггенер, которая много лет пыталась выглядеть так, как хотят другие, осознает, насколько сложно противостоять ожиданиям. И все же она призывает женщин попробовать."Будьте верны себе, - говорит она. - Для меня достаточно, если я одета в джинсы и кеды. Так я могу быть собой в этом мире".