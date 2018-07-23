Путинская Москва - это новая потемкинская деревня

"Если бы Карл Маркс смог увидеть Россию сегодня, он, возможно, пересмотрел бы свое мнение о роли религии в репрессивных режимах. Новым опиумом для народа в столице страны стал урбанизм", - пишет колумнист Bloomberg Марк Уайтхаус.

Журналист рассказывает, что работал в Москве с 1993 по 2003 год и ему непросто увязать со своими воспоминаниями то, что он видит на улицах сейчас. Тогда проходы и дворы были заставлены киосками и "ракушками", на улицах и тротуарах властвовали машины, общественный транспорт был для лохов, а заурядные бюрократические задачи превращались в эпичные квесты.

"Всякий раз, когда я слышал о грандиозных планах развития, я полагал, что в итоге они, как и раньше, не будут доведены до конца и утонут в упреках. Я ошибался", - признается Уайтхаус. Мэр Сергей Собянин, по его словам, показал, чего может достичь решительно настроенная администрация с большим количеством нефтяных денег, особенно когда есть твердое намерение показать себя с лучшей стороны на чемпионате мира по футболу.

Транспортная система Москвы посрамила бы немало других городов, пишет автор. Видеокамеры на дорогах приструнили автомобилистов, и машины действительно останавливаются на переходах. Общественные пространства, где есть игровые площадки, скамейки, зеленые зоны и чудеса архитектуры наподобие парка Зарядье, заставили людей выйти из дома. "С приложениями для смартфонов и многофункциональными центрами обслуживания стало проще разобраться с бюрократией", - повествует Уайтхаус.

"И что не так? Для начала, новообретенная любовь российских лидеров к урбанизму имеет скрытый мотив: утихомирить москвичей среднего класса, которые в 2011 и 2012 годах тысячами выходили протестовать против отсутствия выбора на парламентских и президентских выборах, - пишет журналист. - Это пряник в стратегии, имеющей также немало кнутов: суровые законы против демонстраций, избиение и лишение свободы протестующих и их лидеров".

Новая Москва для многих из своих создателей воплощает желание иного будущего, образ России, какой она могла бы быть, продолжает Уайтхаус. В этом волшебном королевстве следующее поколение пользовалось бы этой инфраструктурой для создания бизнеса и организаций, которые преобразят российскую экономику и общество. "Этот образ тем более пронзителен, что он полностью расходится с реальными порядками в стране", - отмечает автор.

"Глядя на стоимость содержания, нельзя не задаться вопросом, как долго Москва сможет сохранять мечту, особенно если экономике прогнозируют рост на уровне менее 2% в год", - добавляет журналист.

"И все же конец не обязательно будет плохим. При режиме, которой более привержен верховенству закона и свободе личности, иллюзия может стать реальностью. Эта переосмысленная потемкинская деревня с ее новенькими поездами и множеством выдающихся жителей могла бы стать фундаментом для более масштабного перерождения. Учитывая историю России и то, насколько Путин устранил какой бы то ни было механизм мирной передачи власти, надеяться на это наивно. Ну а я буду", - заключает Уайтхаус.