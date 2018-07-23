Формула бодрости: американские военные создали программу для вычисления нужного количества кофеина

Американские военные разработали революционную программу, позволяющую узнать, сколько нужно кофеина, чтобы побороть усталость, сообщает Daily Mail.

"Согласно исследованию, основанному на десятилетиях изучения недосыпания, тем, кто недостаточно отдыхает, рекомендуется после пробуждения употребить 200 мг кофеина (или две обычные чашки кофе), а спустя четыре часа - еще 200 мг. Тем, кто работает по ночам, советуют употреблять 200 мг в начале смены", - рассказывает журналистка Джорджия Эдкинс.

Время может меняться, отмечает автор статьи: программа учитывает, сколько человек спал, и составляет индивидуальный кофеиновый режим. "Тот, кто спал пять часов и проснулся в шесть утра, может выпить первую чашку кофе в семь, а вторую - в девять утра", - приводит пример Эдкинс.

Программа не является общедоступной, но военное начальство надеется лицензировать технологию и создать мобильное приложение, уточняет автор.