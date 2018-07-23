Публикация документов о Картере Пейдже: ФБР полагало, что он сотрудничал с российским правительством

На минувших выходных министерство юстиции США рассекретило документы, связанные с просьбой ФБР разрешить прослушивание разговоров Картера Пейджа. Пейдж некоторое время был в избирательном штабе Трампа советником по внешней политике. BuzzFeed кратко рассказывает о документах, а Politico цитирует телеинтервью Пейджа.

"Только что обнародованные документы указывают: ФБР полагало, что Картер Пейдж сотрудничал с Россией перед выборами 2016 года" - таков заголовок в BuzzFeed News. Журналистка Грейс Уайлер приводит подробности: "Согласно обращению ведомства в секретный суд по вопросам слежки за иностранной разведкой, поданному за каких-то несколько недель до выборов, в 2016 году ФБР полагало, что Картер Пейдж "сотрудничал и вступил в сговор с российским правительством" при попытках последнего вмешаться в выборы 2016 года". Это цитата из ранее засекреченных документов объемом более 400 страниц, связанных с обращениями ФБР в Суд по вопросам слежки за иностранной разведкой - с просьбами разрешить прослушку Пейджа. Первое обращение ФБР в суд осенью 2016 года и три позднейших обращения о продлении опубликованы в ответ на судебный иск, поданный несколькими СМИ на основании Закона о свободе информации.

"ФБР полагает, что Пейдж был объектом таргетированной вербовки российским правительством", - сказано в первом обращении. Ниже, после куска, вычеркнутого по цензурным соображениям, говорится: "ослабить и повлиять на исход президентских выборов 2016 года в США в нарушение уголовного законодательства США. Пейдж - бывший советник по внешней политике одного из кандидатов в президенты США", - цитирует издание.

Издание пишет, что в документах много лакун, обусловленных цензурными соображениями, и в них мало подробностей о том, почему правоохранители полагали, что Пейдж участвовал в российском вмешательстве в выборы, как и о масштабе расследования ФБР в отношении Пейджа, мало деталей (если они вообще есть) о том, что правоохранительные органы смогли узнать о Пейдже за неполный год слежки. "Однако нецензурированные куски документов указывают, что ФБР считало, что Пейдж "установил отношения с российскими правительственными должностными лицами, в том числе сотрудниками российской разведки" и что "усилия российского правительства координируются с Пейджем и, возможно, другими физическими лицами, связанными со" штабом Трампа", - говорится в статье.

Пейджу не предъявлены обвинения в каких-либо преступлениях, напоминает издание.

"Картер Пейдж признает, что работал неофициальным советником России" - этот нюанс выносит в заголовок Politico. Обозреватель Эли Окун пишет, пересказывая интервью Пейджа CNN, что тот "в воскресенье назвал утверждения, что он российский агент, "тенденциозными", "смехотворной кампанией очернения" и "буквально полным анекдотом", но признал, что ранее работал неофициальным советником российского правительства".

"Пейдж называл себя "неофициальным советником" России в письме от 2013 года", - говорится в статье.

В воскресенье Пейдж сказал: "Я никогда не был агентом иностранной державы, как ни напрягай воображение".

"После расспросов ведущего Джейка Тэппера Пейдж признал, что "мог быть какой-то безрассудный разговор" с российскими должностными лицами о санкциях США и что "несколько людей, возможно, упомянули об этом мимоходом". Но он добавил, что "не было ничего в плане какого-либо бесчестного поведения" и что он никогда не слышал от россиян ничего о компрометирующей информации о Хиллари Клинтон. Пейдж особо отрицал, что когда-либо общался с Игорем Сечиным или Игорем Дивейкиным - россиянами, упомянутыми в документах", - говорится в статье.