Интригующее досье "Маши из Сибири"

СМИ сообщают новые подробности того, как ФБР взяло на прицел "сибирскую активистку Марию Бутину, ратующую за право на ношение оружия". Бутина получала финансовую поддержку от российского миллиардера Константина Николаева. В 2015 году она была переводчицей на встрече вице-председателя Федрезерва США с ее покровителем Александром Торшиным. В лице нынешнего 56-летнего "бойфренда" Пола Эриксона 29-летняя Бутина искала "канал связи" в интересах Кремля.

Однажды утром в конце апреля сотрудники ФБР явились в квартиру на северо-западе Вашингтона, повествует корреспондент Financial Times. Их "мишенью" была Мария Бутина, российская поборница права на ношение оружия, которая училась в Американском университете неподалеку, а теперь обвиняется в том, что действовала в качестве агента Российской Федерации.

Адвокат Бутиной Роберт Дрисколл отрицает, что она - российский агент. В суде в среду он отметил, что во время обыска Бутина не совершала попыток к бегству: "Звонила ли она в посольство? Подкатила ли к дому российская машина? Она позвонила своему поверенному, и мы стояли там и разрешали властям прочесывать ее квартиру целый день".

"Бутина выросла в Южной Сибири и возводит свою любовь к огнестрельному оружию к культуре российской сельской местности, - пишет автор статьи. - В 2012 году она сказала в интервью New Republic: "Мало кто из сибиряков может представить, что у него в доме нет ружья". В статье упоминается несколько деталей из биографии Бутиной: "изучала политологию и основала сеть мебельных магазинов", "в 2011 году создала "Право на оружие" - российскую организацию, стремившуюся стать аналогом американской NRA (Национальная стрелковая ассоциация). Ее наставником был зампред российского Центробанка Александр Торшин".

Корреспондент отмечает, что Бутина завязывала контакты с американскими активистами и быстро сделала себе имя в американских кругах борцов за право на ношение оружия.

"По версии американского правительства, ее деятельность в США была элементом долгосрочной тайной российской операции влияния, которой предположительно руководил Торшин", - говорится в статье.

В 2016 году Бутина переехала в США и поступила в аспирантуру в Вашингтоне.

"На прошлой неделе в доме, где жила Бутина, появились объявления о продаже книжного шкафа. В них был указан номер квартиры русской студентки и говорилось, что до понедельника она переезжает, утверждает женщина, которая жила на одной лестничной клетке с ней. В воскресенье, опасаясь, что Бутина вот-вот сбежит, агенты ФБР поспешили ее арестовать", - пишет газета.

Мария Бутина получала финансовую поддержку от российского миллиардера Константина Николаева, инвестировавшего в американские энергетические и технологические компании, сообщает The Washington Post.

По словам информированного источника, в апреле Бутина заявила комитету по разведке Сената США, что Николаев предоставил финансирование для организации по защите права на ношение оружия, которую она представляла. Представитель Николаева подтвердил, что контактировал с Бутиной, когда та запускала в России организацию по защите права на оружие в период с 2012 по 2014 год. Он отказался подтвердить, предоставлял ли Николаев ей финансовую поддержку, передает журналистка Розалинд Хельдерман.

Николаев заработал свое состояние в основном на инвестициях в российские порты и железные дороги, пишет Хельдерман. Кроме того, он входит в правление компании American Ethane и является инвестором одного из стартапов в Силиконовой долине. Сын Николаева Андрей учится в США и в 2016 году был волонтером кампании в поддержку Трампа, а сам Николаев был замечен в вашингтонском Trump International Hotel во время инаугурации Трампа.

Американские прокуроры не назвали имя спонсора Бутиной, но сообщили, что он часто приезжает в США и, по данным Forbes этого года, имеет состояние в 1,2 млрд долларов, что совпадает с нынешним статусом Николаева.

Как сказал представитель Николаева, в последний раз тот контактировал с активисткой в 2014 году. Связи Николаева с правительством России, по его словам, "нельзя охарактеризовать как глубокие". По поводу волонтерской работы сына Николаева он заявил: "Подобно бесчисленному множеству других молодых людей, которые учатся в США, Андрей в качестве волонтера раздавал листовки просто ради опыта".

Россиянка Мария Бутина, на прошлой неделе арестованная в США как незарегистрированный иностранный агент, в апреле 2015 года присутствовала на встрече тогдашнего вице-председателя Федерального резерва США Стэнли Фишера с ее покровителем Александром Торшиным в качестве переводчицы последнего, сообщает Боб Дэвис в The Wall Street Journal.

"Для членов правления Федрезерва было обычным делом встречаться и разговаривать с коллегами из других центральных банков", - отметил Фишер в электронном письме.

Другую статью журналисты The Wall Street Journal посвящают отношениям Бутиной с Полом Эриксоном.

"У них обоих были секреты", - повествуют авторы. "Мария Бутина, как утверждают сотрудники американской прокуратуры, тайно работала в качестве агента российского правительства со связями с российской разведкой. Пол Эриксон был сладкоречивым американским политическим активистом, который утверждал, что имеет выход на видных республиканцев, но преувеличивал свои политические связи. Его прошлое отмечено непогашенными долгами и обвинениями в мошенничестве, как указывают интервью с его знакомыми и доступные материалы судебных дел".

"Эти двое, состоявшие между собой в романтических отношениях, были вместе, когда на прошлой неделе Бутина была арестована в Вашингтоне. Сотрудники прокуратуры утверждают, что 29-летняя Бутина искала в лице 56-летнего Эриксона "канал связи", когда пыталась отстаивать интересы Кремля, эксплуатируя их общие связи с NRA и другими консервативными организациями", - говорится в статье.

Адвокат Бутиной Роберт Дрисколл назвал предъявленные ей обвинения "гипертрофированными".

Эриксону не предъявлены обвинения в каких-либо преступлениях.

"Предполагаемые кураторы" Бутиной в Москве, "возможно, не вполне осознавали его шаткое положение в окружении консерваторов", пишет издание.

"Этот человек постоянно, по привычке лжет", - сказал Майкл Барнс, лос-анджелесский юрист, который позволил Эриксону уговорить себя инвестировать 50 тыс. долларов в несуществующую, как он теперь считает, нефтяную сделку. В 2015 году суд постановил, что Эриксон совершил мошенничество, и присудил Барнсу компенсацию, которая превышает 460 тыс. долларов.

Эриксон говорил многим людям, что участвовал в работе "переходной команды" Трампа, однако Кен Блэкуэлл, советник Трампа по переходному периоду, и Шон Спайсер, который был официальным представителем переходной команды, сказали, что не встречались с Эриксоном, говорится в статье.

"Пути Эриксона и Бутиной впервые сошлись в 2013 году, когда он сопровождал Кина (президента NRA. - Прим. ред.) в Москву на конференцию, посвященную праву на ношение оружия", - утверждает газета.