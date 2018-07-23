Запах франко-российской холодной войны

Франция недавно закрыла торговое представительство Business France в Москве. Сильный шум возник на фоне экономического шпионажа, пишет журналистка L'Express Беатрис Матье.

"Между Францией и Россией все пошло не так, и дежурные улыбки, которыми обменялись Макрон и Путин во время финального матча ЧМ по футболу в прошлое воскресенье в Москве, ничего не изменили. Через несколько часов после победы "голубых" посольство Франции выпустило коммюнике о закрытии торгпредства Business France в российской столице", - говорится в статье.

Сегодня руководителем Business France является Паскаль Кани, бывший вице-президент Apple по Европе, Африке и Ближнему Востоку, рассказывает журналистка, его агентство уполномочено помогать французским предприятиям завоевывать рынки за рубежом. У него десяток офисов по всему миру. И следует отметить, что скоропалительное закрытие торгпредства является дурным знаком для деловой активности в России, говорится в статье.

"Мы можем сотрудничать гораздо лучше", - вдохновленно сказал Макрон в конце мая в ходе посещения Петербургского международного экономического форума, называемого русским Давосом, где под патронажем Кремля каждый год встречаются олигархи, министры, местные депутаты и иностранные инвесторы. "Отныне эта задача еще более усложнилась", - комментирует автор.

"Уже несколько месяцев, как между Business France и российскими властями было не все гладко", - сообщил изданию источник, знакомый с ситуацией. Причина тому - увольнение в связи с разглашением коммерческой тайны двух российских сотрудников Business France более года назад. Эти два наемных работника подали иск о незаконном увольнении в российский суд, - поясняет Матье. - В результате органы правосудия наложили арест на банковский счет Business France в России".

"Незаконное наложение ареста", считает посольство Франции, ссылаясь на Венскую конвенцию, которая закрепляет, помимо прочего, международно-правовые нормы дипломатических и консульских отношений. Стоит ли усматривать в этом деле эпилог другой истории, произошедшей в марте в связи с высылкой из России главы Business France Пьеррика Боннара вместе с тремя другими французскими дипломатами в разгар дела Скрипаля, российского экс-агента, отравленного в Великобритании? Торгпредство Business France отказалось отвечать на вопросы L'Express, говорится в публикации.