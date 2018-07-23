Заговор немецких автоконцернов подверг опасности здоровье миллионов людей

Очевидно, на протяжении нескольких лет между немецкими автоконцернами существовала договоренность не устанавливать сажевый фильтр на автомобили с бензиновыми двигателями, сообщают журналисты немецкого издания Der Spiegel Франк Домент и Дитмар Хавранек.

На протяжении нескольких лет из-за существовавшего между немецкими концернами Daimler, BMW, Porsche, Audi и Volkswagen сговора здоровье миллионов людей подвергалось опасности. Однако на этот раз в центре внимания оказались не дизельные, а бензиновые автомобили и выделяемая ими мелкодисперсная пыль. Организованная концернами борьба против экологических предписаний, очевидно, была частью их корпоративной культуры, отмечают авторы публикации.

Мелкодисперсная пыль является в Европе одной из самых больших угроз для здоровья, связанных с загрязнением окружающей среды. Она может вызывать раздражение слизистых оболочек, воспаление дыхательных путей, увеличение предрасположенности к образованию тромбозов, заболевания сердца и легких, в том числе рак легких. Мелкодисперсная пыль образуется в первую очередь в результате работы систем отопления, заводов и автотранспорта. По данным федеральной экологической службы Германии, загрязнение воздуха мелкодисперсной пылью стало в 2015 году причиной преждевременной смерти 41,5 тыс. человек в стране.

В автомобилях выброс мелкодисперсной пыли может быть сокращен с помощью фильтра твердых частиц. При этом немецкие автоконцерны Daimler, BMW, Porsche, Audi и Volkswagen на протяжении нескольких лет, очевидно, пытались избежать установки фильтра в свои автомобили, о чем менеджеры компаний договаривались на многочисленных встречах, протоколы которых оказались в распоряжении издания.

Так, в протоколе встречи от 18 мая 2009 года говорится: "Использования фильтра твердых частиц обязательно нужно избежать".

Идет ли в этом заговоре речь о нарушении конкуренции, решат следователи (в настоящий момент протоколы собраний, многочисленные имейлы и письменные документы проверяются в Еврокомиссии), однако в любом случае это "было заговором против защиты окружающей среды и здоровья", уверены журналисты.

Для того чтобы отсрочить ужесточение норм токсичности выхлопа для бензиновых двигателей, менеджеры концернов принимали решения и о политическом лоббировании данного вопроса в Брюсселе, что также подтверждается протоколом одной из встреч. В декабре 2011 года многолетняя лоббистская деятельность, которую поддерживали и другие европейские автопроизводители, возымела успех: было принято решение о том, что нормы токсичности выхлопа для бензиновых двигателей будут приравнены к нормам для дизельных двигателей только в сентябре 2018 года, а до этого времени автомобили на бензине могут выбрасывать в воздух в 10 раз больше мелкодисперсной пыли, чем дизели.

С сентября этого года в ЕС действуют новые правила допуска автомобилей на рынок и новая всемирно согласованная процедура испытаний на соответствие транспортных средств определенным стандартам топливной эффективности и экологичности (WLTP). Благодаря этому будет не только более эффективно измеряться выброс CO2, но и вступит в силу норма Euro 6, устанавливающая более строгую верхнюю границу выброса мелкодисперсной пыли. Модели с бензиновым двигателем большей частью смогут соответствовать этой норме только с помощью фильтра твердых частиц. Так как немецкие автоконцерны на протяжении нескольких лет бойкотировали использование фильтра, они, очевидно, плохо подготовлены к переменам, отмечают авторы статьи.

Daimler, BMW, Porsche, Audi и Volkswagen не могут сейчас продавать многие свои модели, так как у них пока нет нового допуска. В BMW это касается моделей X5 и X6, в Porsche - Cayenne или Macan, в Mercedes-Benz - моделей автомобилей классов CLA и GLA с бензиновым двигателем. Особенно сильно пострадает Volkswagen: даже среди автомобилей важнейших моделей вроде Passat на рынок могут быть допущены только некоторые варианты. VW даже пришлось остановить производство: некоторые заводы работают только четыре дня в неделю, сообщает издание.

"Производители жалуются, что невозможно пройти так много тестов за короткое время. Как будто они на протяжении нескольких лет не знали о том, что с 1 сентября им придется проходить WLTP-тест и соответствовать более строгим нормам. Как будто они не могли установить фильтры в свои автомобили еще несколько лет назад", - пишут Домент и Хавранек.

К тому же некоторые из концернов теперь испытывают проблемы с закупкой соответствующих фильтров: в связи с высоким спросом наблюдается нехватка поставок и рост цен, сообщает издание.

По оценке менеджеров VW, Volkswagen, Audi и Porsche могут потерпеть миллиардные убытки. Возможно, в случае если своей договоренностью производители нарушили конкурентное право, к убыткам добавится и штраф европейской комиссии по вопросам конкуренции, говорится в публикации.

Тем временем Volkswagen не оставляет в покое и дизельный скандал, пишет Геральд Трауфеттер в другой статье на сайте Der Spiegel. По информации издания, Федеральное автомобильное управление Германии в ближайшее время примет решение об отзыве модели Porsche Panamera, что станет "печальным рекордом" для производителя спортивных авто, отмечает автор.

Как сообщает министерство транспорта ФРГ, в дизельной модели Porsche Panamera обнаружены недопустимые манипуляции в системе нейтрализации отработавших газов, что приводит к увеличению выброса оксидов азота.

После отзыва данной модели у Porsche не останется ни одного дизельного автомобиля, соответствующего нормам, отмечают в ведомстве министра транспорта ФРГ Андреаса Шойера.