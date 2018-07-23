"Иногда надо говорить "баста!": Герхард Шредер рассказал, кого он видит следующим канцлером Германии

В разговоре с журналистами немецкого издания Stern Хансом-Ульрихом Йоргесом и Кристианом Кругом экс-канцлер Германии Герхард Шредер рассказал о том, кого он видит фаворитом среди возможных претендентов на пост канцлера Германии в будущем и почему он считает себя счастливым человеком.

Собеседник издания отметил, что скептически относится к стилю правления своей преемницы Ангелы Меркель, и "это поймет каждый. То, что произошло, не имело права произойти". По мнению Шредера, в конфликте правящих партий ФРГ, разгоревшемся вокруг миграционных вопросов, не хватило указаний со стороны канцлера. "Некоторые говорят, что в результате своего добилась Меркель. Но это покажет время. Все зависит от того, удастся ли заключить соглашения о возвращении беженцев с Австрией и Италией", - сказал Шредер, добавив, что канцлер не имеет права допускать, чтобы ему ставил ультиматум министр. "Иногда необходимо говорить: "Баста!" - уверен экс-канцлер.

"Значимость Меркель на международной сцене пострадала. Те в Европе, кто не ценит роль Германии, втайне будут радоваться. В этом отношении конфликт навредил Германии. Конечно, пострадала стабильность. Остается только надеяться, что коалиция извлечет из этого урок", - сказал Шредер.

"Не исчерпаны ли силы Меркель?" - поинтересовались журналисты.

"Ее политический стиль всегда заключался в том, что она скорее подождет развития событий и потом в момент, который посчитает подходящим, либо примет решение, либо подведет события к решению. Она действует реакционно. (...) Когда есть успех, есть и силы. В том числе, когда есть поддержка народа. Однако когда есть ощущение, что вещи ускользают из-под контроля, стоит подумать: хочу ли я этого еще, могу ли я? Сейчас обсуждается ограничение срока пребывания в должности. Два срока, восемь лет. Я думаю, это было бы неплохо", - ответил собеседник издания.

"Что касается России, то здесь нужно сказать, что госпожа Меркель всегда была способна к дискуссии. То же самое касается и бывших министров иностранных дел Штайнмайера и Габриэля. Я сомневаюсь, способен ли к этому сегодняшний министр", - отметил Шредер.

"Владимир Путин в 2010 году предлагал создать зону свободной торговли от Лиссабона до Владивостока. Не актуально ли это на фоне торговой войны с Трампом?" - спросили журналисты.

"Эту инициативу я по-прежнему считаю достойной внимания. (...) Я всегда симпатизировал заключению соглашения об ассоциации между Россией и ЕС. Сегодня оно было бы в высшей степени кстати. Потому что тот, кто думает, что конфликт с США имеет преходящую природу, заблуждается, - считает экс-канцлер. - Трамп - это только верхушка айсберга. Наивно полагать, что отношения наладятся после Трампа".

Говоря о фаворитах среди возможных претендентов на пост канцлера, Шредер выделил представителя партии ХДС Армина Лашета, а также министра финансов ФРГ Олафа Шольца (СДПГ) и премьер-министра земли Нижняя Саксония Штефана Вайля (СДПГ), отметив важность наличия у кандидата на пост канцлера компетенции в экономических вопросах.

Говоря об отношениях между Россией и США, Шредер заявил: "Попытка изолировать Россию должна потерпеть поражение. Нельзя изолировать постоянного члена Совбеза ООН, иначе ни в одном конфликте в мире невозможно будет продвинуться ни на шаг вперед".

"Чего хочет Путин? Снова повернуться к Европе?"

"Россия знает, что мы нужны друг другу. Нам нужны ресурсы России, не только нефть и газ, но и редкоземельные и благородные металлы. Нам нужен и российский рынок. И Россия ясно понимает, что ей в свою очередь нужна Европа. Это взаимное понимание в настоящий момент растет", - полагает Шредер.

Обращаясь к теме своей работы в качестве председателя совета директоров "Роснефти", Шредер подчеркнул, что на своем посту он занимается стратегическими вопросами и в его задачи не входит операционная деятельность компании.

На вопрос о том, способствовал ли он росту значения "Роснефти" как производителя бензина в Германии, Шредер ответил отрицательно, добавив: "Не существует инвестиций из любезности. Инвестиции должны быть разумными главным образом с точки зрения экономики".

Журналисты поинтересовались и личной жизнью экс-канцлера. По словам Шредера, сейчас он занимается изучением корейской культуры и серьезно намерен изучить корейский язык - избранница политика кореянка по происхождению. Пара поженилась несколько месяцев назад в Корее, а 5 октября отметит это событие в Берлине. Владимир Путин на торжестве присутствовать не будет, рассказал Шредер.

"Вы счастливый человек?" - спросили журналисты. "Если посмотреть на мое происхождение и развитие, то в профессиональной - я всегда хотел стать адвокатом - и в политической сферах мне удалось добиться намного большего, чем я мог себе представить. (...) Сейчас я занимаюсь вещами, которые доставляют мне радость. И в перспективе я могу еще раз познакомиться с чем-то абсолютно новым. Почему я должен быть несчастным? Нет, я счастливый человек", - поделился экс-канцлер.