Весь мир говорит "чао"

Из всех итальянских слов, которым удалось прочно обосноваться в странах, где на итальянском не говорят, "чао" (ciao) занимает второе место по популярности, уступая пальму первенства "пицце". В эти дни итальянцы празднуют 200-летие с момента первого употребления "чао", которое на родине используют и в качестве приветствия, и в качестве прощания, сообщает немецкая газета Sueddeutsche Zeitung.

"Чао" звучит более красиво, чем "халло", "хэллоу" или "ола". "Это слово стало обыденным во многих языках", - пишет автор публикации Оливер Майлер.

"Конечно, "чао" немного фамильярнее "халло", но воспринимается более милым и практичным, поскольку может употребляться и для приветствия, и для прощания", - говорится в статье.

Это слово, сообщает автор статьи, впервые упоминается в 1818 году в письме автора трагедий Франческо Бенедетти из Тосканы. Он писал для миланского театра Ла Скала. "Эти добродушные миланцы здороваются со мной, говоря мне ciau Benedetti", - писал он своему другу. "Итальянцы, живущие на севере страны, растягивают звук "о" не так сильно, как их соотечественники с юга - поэтому он слышится как "у".

"Как утверждают ученые-лингвисты, "ciao" происходит от латинского sclavum, то есть "раб". В регионе Венето и Фриауль в XV веке было в ходу приветствие s'ciavo, фонетически схожее со sclavum - его употребляли, чтобы продемонстрировать тому, с кем здоровались, свою покорность и уважение", - пишет SZ.

Но по-настоящему популярным "чао" стало лишь в прошлом столетии. Свой вклад в популяризацию итальянского приветствия внес Джонни Дорелли на музыкальном фестивале в Сан-Ремо в 1959 году. В припеве его песни была такая строка, как "Ciao ciao, bambina". В этом слове отразилась легкость послевоенного экономического чуда; компания Piaggio назвала один из своих мопедов Ciao. На ЧМ по футболу, который прошел в Италии в 1990 году, символом был вязаный человечек в цветах итальянского триколора - звали его Ciao.

"Сегодня в непростые с точки зрения политики времена сiao снова входит в моду. Bella ciao - так называлась песня итальянских партизан во время Второй мировой войны, ставшая своего рода гимном антифашистов и левых", - говорится в статье.

"Случилось так, что Маттео Сальвини, министр иностранных дел Италии из правонационалистической и в чем-то фашиствующей "Лиги Севера", неожиданно был встречен противниками в ходе появлений на публике старой песней, ставшей гимном движения Сопротивления", - пишет в заключение автор.