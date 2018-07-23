Москва "финансирует насилие на Балканах", чтобы сорвать расширение НАТО

"Как предостерегли источники в Македонии и Греции, российские агенты тратят сотни тысяч евро на "подрывной заговор", чтобы разжечь насилие на Балканах и сорвать политическую договоренность, в результате которой НАТО расширится", - пишет журналист Sunday Times Эндрю Бирн, подразумевая договоренность о переименовании Македонии в Северную Македонию, достигнутую Афинами и Скопье.

"Обе страны обвинили Россию во вмешательстве, и отношения между Москвой и Афинами, когда-то теплые, стремительно испортились. Эти откровения умножают растущий корпус доказательств того, что Кремль начинает все более дерзкие попытки нарушить равновесие в европейских странах, подогревая политические разногласия и развязывая насилие", - говорится в статье.

"Сотрудники в разведслужбах сказали, что многочисленные платежи поступили более чем двенадцати македонским политикам, радикальным националистам и футбольным фанатам, причастным к бунтам против эпохальной договоренности, заключенной с Грецией, - договоренности о смене названия Македонии перед вступлением в НАТО", - пишет издание.

"Sunday Times ознакомилась с секретным докладом контрразведки Македонии, где обрисованы обвинения", - сообщает автор. "Это явный и бесспорный заговор, призванный спровоцировать хаос и остановить движение НАТО", - сказал неназванный информированный источник.

"Источники в разведке опасаются российской "гибридной войны", призванной усилить мощь противников НАТО накануне ключевого референдума о переименовании Македонии, который состоится в сентябре. В рамках "кошмарного сценария", говорят официальные лица, Россия может попытаться провести операцию "под ложным флагом", инсценировав нападение албанских наемников, чтобы разжечь латентные межэтнические трения. Премьер-министр Македонии Зоран Заев утверждал, что "пророссийские бизнесмены" выплатили более 300 тыс. евро физическим лицам и группам, чтобы спонсировать "акты насилия" накануне голосования", - пишет автор.

"В регион инвестировали несколько видных российских миллиардеров, но предположения в прессе и политических кругах насчет имен "пророссийских бизнесменов" витают вокруг Ивана Саввиди", - пишет издание.

"Лица, близкие к нему, отрицают, что он как-либо причастен к заговору. Официальный представитель сказал, что сообщения о его причастности - "дешевая провокация и гигантская ложь", и добавил, что у него "нет никаких финансовых или деловых отношений" с кем-либо в Македонии", - говорится в статье.