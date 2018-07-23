Хитроумная сирийская стратегия Тегерана

Дональд Трамп хочет, чтобы Путин выгнал иранцев из Сирии. Однако это желание может так и остаться неосуществимым: иранские вооруженные формирования в Сирии давно и глубоко пустили корни и планы Тегерана выходят далеко за рамки только военной тематики, пишет в Die Welt Альфред Хакенсбергер,.

В Сирии находится сразу 50 мест, священных для шиитов, поясняет журналист. Страна представляет собой важную цель для всех паломников, поток которых не иссякает даже на фоне гражданской войны. Религиозное значение Сирии было для тегеранских властей удобным аргументом, чтобы начать в 2012 году военное вторжение. "В Сирию отправлялись вооруженные формирования, чтобы защитить от повстанцев мечети и святые места", - по мнению автора статьи, так выглядел предлог, прикрываясь которым Иран начал масштабную военную операцию по поддержке режима Асада. "Сегодня Иран наряду с Россией является важнейшим союзником Дамаска", - говорится в статье.

Президент США Дональд Трамп хочет добиться вывода иранских войск из Сирии - при поддержке Владимира Путина. Как сообщается, эта тема стояла на повестке саммита двух президентов в Хельсинки. По словам главы Белого дома, Путин якобы согласен гарантировать безопасность Израиля, для которого иранские вооруженные формирования представляют насущную угрозу.

"Но насколько реалистичны задумки Трампа?" - задается вопросом журналист. Иран - это не маленькое государство, которое, как отметил посол РФ в Иране Леван Джагарян, можно к чему-то принудить. "Кроме того, - отмечает автор статьи, - Иран уже давно пустил в Сирии корни. Тегеран и его Корпус стражей исламской революции (КСИР) в течение нескольких лет реализуют в Сирии стратегию по усилению своего влияния".

Как констатировал в конце 2017 года Белый дом, Иран "контролирует до 80% всех боевиков Асада". Влияние Ирана выходит далеко за пределы подобного контроля, считает Аймен Джавад аль-Тамими, автор исследования о вооруженных группах сирийского режима. По словам британского эксперта, Тегерана предпринимает усилия, направленные "на интеграцию и попытку стать невидимой частью сирийской системы".

В качестве примера фигурируют силы местной обороны LDF (Local Defense Forces), изначально сирийская военизированная сеть, охватывающая всю страну. "LDF имеют хорошие связи как с сирийским режимом, так и с иранским КСИР", - подчеркивает аль-Тамими. Бойцы LDF охраняют общественные места, их тренируют и снабжают оружием иранцы.

Однако стратегия иранцев шире военной тематики. "В отдельных регионах суннитское населения целенаправленно заменяется на шиитское. Так, члены вооруженных шиитских формирований и беженцы получают жилье, которое раньше принадлежало суннитам. В долинах, расположенных между Дамаском и Ливией, шиитов-беженцев селят в дома, оставленные обращенными в бегство суннитами", - пишет автор.

"Иран добивается демографических перемен", - говорит представитель повстанцев Ахрар аль-Шам. "Сунниты должны проживать на севере, шииты - на юге". Это должно способствовать укреплению позиций шиитов в Ливане через Дамаск и Хомс и вплоть до сирийского Средиземноморья. Вдоль побережья проживают преимущественно алавиты - группа мусульман, исповедующая разновидность шиитского ислама, к которой принадлежит клан Асада и большинство представителей правящей в Сирии клики.

КСИР, продолжает автор, стал в Сирии и существенным экономическим фактором. "Дамаск уже давно не в состоянии покрыть свои долги перед Тегераном, который ежегодно тратит миллиарды на военные операции в Сирии. Каждый год Иран открывает новую кредитную линию для Сирии", - говорится в статье. В качестве компенсации режим предлагает участки земли и здания по выгодным ценам.

По сообщениям наблюдателей, "иранские бизнесмены получают административные поблажки, а предстоящее восстановление Сирии должно еще больше усилить влияние Тегерана".

Автор комментирует: "Президент США может использовать свою жесткую позицию по Ирану в качестве саморекламы внутри страны. Однако Иран давно стал неотъемлемой частью сирийского режима".

"Если КСИР будет выдавлен из страны, это может привести к демонтажу все системы", - указывает аль-Тамими.

"Но этого не хотят и сами Соединенные Штаты, - замечает журналист. - Без поддержки иранских войск гражданская война может вспыхнуть с новой силой. Россия и сирийская армия не смогут самостоятельно противостоять повстанцам. Трампу придется удовлетвориться менее масштабными компромиссами".

После встречи с Трампом Россия проводит с Ираном консультации относительно гарантий безопасности для Израиля. Они включают, в числе прочего, отвод иранских войск от израильских границ - и Тегеран вряд ли пойдет на большее, пишет автор.

Президент Ирана уже предостерег Трампа на случай, если этого ему покажется мало и он задумается над возможностью военной операции. "Трамп не должен играть с хвостом льва, - пригрозил Рухани в воскресенье. - Война против Ирана станет матерью всех войн".