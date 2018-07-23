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23 июля 2018 г.
23 июля 2018 г.

Редакция | The Washington Post

Сюрприз, Мэриленд: ваш подрядчик на выборах связан с Россией

"В этом месяце руководство штата Мэриленд сделало заявление, которое должно убедить, насколько уязвима инфраструктура выборов в стране перед российской атакой", - пишет The Washington Post.

Высокопоставленные чиновники сообщили, что компания интернет-технологий, с которой штат заключил контракт на хранение информации по электронному голосованию, связана с российским олигархом, "очень близким" к российскому президенту Владимиру Путину. Власти Мэриленда не знали об этой связи, пока им не сообщило ФБР, говорится в редакционной статье.

"Мэриленд оказался в рискованном положении из-за своего выбора компании для хранения информации по регистрации избирателей, результатам выборов и другим совершенно секретным данным. Эту компанию позже купила фирма, руководимая российским миллионером, в которую много инвестировал связанный с Кремлем российский миллиардер", - сообщает издание.

На данный момент штат не ощутил на себе, что эти связи с Россией каким-то образом сказались на проведении выборов. "Но сам факт, что последствия изменения владельца могут пройти незамеченными для чиновников штата, - достаточная причина для беспокойства", - говорится в статье.

Источник: The Washington Post


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