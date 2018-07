23 июля 2018 г. Ролф Моуэтт-Ларссен | The Washington Post Россия уже отказалась от "нормальных отношений" с США "Когда российский президент Владимир Путин одобрил то, что, по словам американских властей, было операцией ГРУ по вмешательству в выборы 2016 года, он, без сомнений, ожидал, что это нанесет смертельный удар по американо-российским отношениям. Разведка США узнала бы об этом в какой-то момент - таков риск проведения разведывательной операции на таком уровне", - пишет бывший агент ЦРУ и директор по разведке и контрразведке в Министерстве энергетики США Ролф Моуэтт-Ларссен в статье для The Washington Post. "В расчете рисков против выгоды, который используют сотрудники разведки, ветеран КГБ, вероятно, решил, что возможность повлиять на выборы была слишком хорошей, чтобы упустить ее", - говорится в статье. "В лучшем случае Трамп победит, но поднимется шум о том, что Россия его поддержала; в худшем - администрация Хиллари Клинтон, которая, скорее всего, заняла бы еще более жесткую позицию по отношению к Москве, чем Барак Обама, была бы ослаблена внутриполитическими проблемами. В любом случае, Путин отказался от каких-либо возможностей восстановить хорошие отношения с США", - пишет автор. "Очевидно, расчет рисков со стороны России сейчас таков же, как и в 2016 году: Путин считает, что российским интересам больше отвечает конфронтация, чем сотрудничество с США и союзниками НАТО", - говорится в публикации. На встрече в Хельсинки Путин не скрывал враждебности в адрес предполагаемого лицемерия и самомнения американской демократии, считает Моуэтт-Ларссен. "Он высмеял ту идею, что Трамп мог представлять интерес для россиян как бизнесмен, что полностью противоречит всему, что известно США о целенаправленных попытках взаимодействия и слежении за известными американцами, которые путешествуют в Россию. Путин сделал заведомо абсурдное предложение пригласить следователей Мюллера в Москву для допроса свидетелей. Его предложение, что, в обмен на это, США должны выдать бывшего посла Майкла Макфола для допроса, было очевидным оскорблением всему политическому истеблишменту США. Серьезных предложений не поступило. Их целью было провоцировать, а не вдохновлять диалог", - говорится в статье. "Почему Путин оставил свою холодную манеру и самоконтроль в Хельсинки?" - задается вопросом автор. "Путин, кажется, полностью рассчитывает на ту идею, что Россия возобладает в долгосрочной перспективе, потому что западная демократия находится в необратимом упадке. В своих публичных заявлениях и выступлениях он последовательно отвергает идею о том, что демократия в чем-либо превосходит его модель - авторитарную модель, - когда дело касается обеспечения порядка, стабильности и безопасности для граждан", - рассуждает Моуэтт-Ларссен. Он рассчитывает на то, что мы, американцы, докажем его точку зрения растущей расколотостью и неэффективностью, проистекающими из нашей системы, полагает он. "Если мы хотим доказать, что он ошибается, мы должны помнить - и напоминать ему, - что успех Америки проистекает не из нашей военной или экономической мощи, а из основных ценностей, которые облагораживали и поддерживали нашу систему со времен Американской революции. Те же основные ценности, которые Путин с пренебрежением называет признаками коррумпированной и дисфункциональной модели управления, могут спасти нас, но только если мы будем их неукоснительно придерживаться", - заключает автор. Источник: The Washington Post