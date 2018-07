23 июля 2018 г. Марк Мармонт, Джули Бикович и Джеймс В.Гримальди | The Wall Street Journal Непогашенные долги и обвинения в мошенничестве тянутся за бойфрендом Бутиной "У них обоих были секреты", - повествует The Wall Street Journal. Журналисты Марк Мармонт, Джули Бикович и Джеймс В.Гримальди пишут: "Мария Бутина, как утверждают сотрудники американской прокуратуры, тайно работала в качестве агента российского правительства со связями с российской разведкой. Пол Эриксон был сладкоречивым американским политическим активистом, который утверждал, что имеет выход на видных республиканцев, но преувеличивал свои политические связи, а его прошлое отмечено непогашенными долгами и обвинениями в мошенничестве, как указывают интервью с его знакомыми и доступные материалы судебных дел". "Эти двое, состоявшие между собой в романтических отношениях, были вместе, когда на прошлой неделе Бутина была арестована в Вашингтоне и ей были предъявлены обвинения в том, что она незарегистрированный российский агент. Сотрудники прокуратуры утверждают, что 29-летняя Бутина искала в лице 56-летнего Эриксона "канал связи", когда пыталась отстаивать интересы Кремля, эксплуатируя их общие связи с Национальной стрелковой ассоциацией (NRA) и другими консервативными организациями", - говорится в статье. Адвокат Бутиной Роберт Дрисколл назвал предъявленные ей обвинения "гипертрофированными". "Эриксону, который назван в материалах судебного дела "лицо под юрисдикцией США 1", но с легкостью идентифицируется, не предъявлены обвинения в каких-либо преступлениях", - пишут авторы, сообщая, что Эриксон не ответил на просьбы дать комментарии для этой статьи. "Хотя Эриксон помог Бутиной получить доступ к некоторым фигурам, имеющим политическое влияние, ее внимание к нему наводит на мысль, что ее предполагаемые кураторы в Москве, возможно, не вполне осознавали его шаткое положение в окружении консерваторов", - пишет издание. "Этот человек постоянно, по привычке лжет", - сказал Майкл Барнс, лос-анджелесский юрист, который познакомился с Эриксоном на политическом мероприятии и позволил уговорить себя инвестировать 50 тыс. долларов в несуществующую, как он теперь считает, нефтяную сделку в Северной Дакоте. По сообщению издания, в 2015 году суд постановил, что Эриксон совершил мошенничество, и присудил Барнсу компенсацию, которая на данный момент превышает 460 тыс. долларов. По данным газеты, компания Эриксона Compass Care также остается должна 190 тыс. долларов и 115 тыс. долларов по решениям других судов. "В недавнее время Эриксон говорил многим людям, что участвовал в работе "переходной команды" Трампа", - пишет издание, отмечая, что Кен Блэкуэлл, советник Трампа по переходному периоду, и Шон Спайсер, который был официальным представителем переходной команды, сказали, что не встречались с Эриксоном. "Пути Эриксона и Бутиной впервые сошлись в 2013 году, когда он сопровождал Кина (президента NRA. - Прим. ред.) в Москву на конференцию, посвященную праву на ношение оружия", - утверждает газета со слов двух неназванных лиц, которые с ними знакомы. Источник: The Wall Street Journal