23 июля 2018 г. Дион Ниссенбаум | The Wall Street Journal Американский генерал сомневается насчет сотрудничества с Россией в Сирии Генерал армии США Джозеф Вотел в интервью The Wall Street Journal заявил, что действия России в Сирии вызывают у него сомнения относительно более тесного военного сотрудничества с Москвой. "Я наблюдал кое за чем, что делала Россия, и это на самом деле приводит меня в некоторое замешательство", - сказал Вотел, глава Центрального командования вооруженных сил США. "Они поддержали режим, который весьма жестоко атаковал собственный народ, - заявил генерал. - Они активно работали над тем, чтобы сирийский режим не был полностью привлечен к ответственности за использование химоружия". "Это такие вещи, которые не внушают мне большой уверенности в том, что на новом уровне координации все будет хорошо. Я так не думаю, - добавил Вотел. - Это Россия. Не будем забывать, что это Россия". Дональд Трамп и Владимир Путин заявили, что намерены более тесно сотрудничать в Сирии, напоминает автор статьи Дион Ниссенбаум. По словам российских чиновников, они готовятся создать с США новую рабочую группу по возвращению сирийских беженцев. Трамп стремится вывести из Сирии американские войска и надеется на более тесное сотрудничество с Путиным, отмечается в статье. Российские и американские военные регулярно общаются для предотвращения случайных столкновений, но нечто большее было бы рискованным, считает Вотел. "Я не вижу ничего, что мы могли бы сейчас предпринять в военном плане помимо того, что мы уже на данный момент делаем", - сказал он. Накануне саммита в Хельсинки американские официальные лица заявляли, что Россия настаивает на закрытии американской базы на юге Сирии. Обсуждал ли это Трамп с Путиным, неясно. Вотел высказывается против закрытия этой базы (Ат-Танф), где происходило обучение сирийских повстанцев, сражающихся против "Исламского государства"*. "Я считаю, Ат-Танф играет для нас сейчас важную роль в кампании, так что с военной точки зрения она нам необходима. И пока это так, я думаю - мы думаем, нам нужно там оставаться", - заявил он. Вотел пока не получал указаний по работе с Россией. По его словам, это потребовало бы от Конгресса прежде всего изменить закон, ограничивающий американское военное сотрудничество с Москвой, а России пришлось бы показать, что она готова играть в Сирии продуктивную роль. "Я думаю, чтобы помочь мне укрепить веру в то, что мы сможем это сделать, потребуется многое помимо просто заявлений о том, что мы это можем. Мне бы не хотелось ввязываться", - сказал Вотел. *"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ. Источник: The Wall Street Journal