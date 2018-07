23 июля 2018 г. Мэри Анастасия О'Грэди | The Wall Street Journal Очередное российское вмешательство Морализаторство демократов по поводу саммита в Хельсинки звучит фальшиво, считает журналистка The Wall Street Journal Мэри Анастасия О'Грэди. "Когда речь заходит о российском экспансионизме в Западном полушарии и ужасающем ущемлении прав человека Кремлем, большинство американских левых смотрят не туда", - пишет она. "Особенно много демократы шумят по поводу того, что Путин имеет обыкновение сажать в тюрьму и порой убивать своих политических и медийных оппонентов, - продолжает О'Грэди. - Между тем у Кубы, давней союзницы России, репутация в сфере гражданских свобод еще хуже, но, когда президент Обама безоговорочно переформатировал политику США, дабы угодить кубинскому диктатору Раулю Кастро, его партия рукоплескала". Сторонники политики Обамы утверждают, что Гавана не угрожает интересам США. Но это не так, если региональная безопасность, стабильность и экономический рост имеют значение, подчеркивает автор статьи. "Спустя 60 лет после прихода к власти Кастро Куба при мощной поддержке Кремля все еще выступает гарантом тирании в Центральной и Южной Америке, - пишет О'Грэди. - Яркий пример - Венесуэла. А теперь есть еще и залитая кровью республика Никарагуа, куда в четверг приехал министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес, чтобы отпраздновать 39-летие победы сандинистских повстанцев над диктатором Анастасио Сомосой". Даниэль Ортега, легендарный лидер марксистов-сандинистов, давно являющихся героями для демократических политиков, таких как Джон Керри, Берни Сандерс и Билл де Блазио, ведет войну против своего народа, говорится в статье. С апреля, когда студенты начали мирный протест против консолидации власти Ортегой, полиция и проправительственное ополчение убили около 350 никарагуанцев. "Этот государственный терроризм скопирован с военной диктатуры в Венесуэле, которая задавила возглавляемую студентами оппозицию", - полагает О'Грэди. "Оба режима породила одна и та же идеология, и у обоих одни и те же прародители: Гавана и Москва, - подчеркивает автор. - Куба сыграла важную роль в подавлении инакомыслия в Венесуэле, проникнув в вооруженные силы, учебные заведения и СМИ. Теперь режим Кастро (так в оригинале. - Прим. ред.) вместе с Каракасом помогает Ортеге". Помощь со сбором разведданных, подготовкой военизированных формирований и оружием поступает также не из Латинской Америки - частично, очевидно, из Москвы, пишет журналистка. Около 2005 года Путин начал возрождать отношения с Кубой и Венесуэлой. В Никарагуа МВД России недавно построило в Манагуа многоэтажный учебный центр для полиции, в 2010 году при российской финансовой поддержке было завершено строительство аэродрома Пунта Уэте. "Россия недавно подарила Никарагуа два военно-транспортных самолета "Ан", - сообщает О'Грэди. - В 2016 году она продала Ортеге 50 танков Т-72. С какой целью, возникает вопрос". "Трамп должен призвать Путина к ответу насчет этого всего. Между тем, если демократы хотят, чтобы их возмущение по поводу вмешательства России внушало доверие, неплохо для начала выразить некоторую озабоченность растущим количеством жертв в Никарагуа", - резюмирует автор статьи. Источник: The Wall Street Journal