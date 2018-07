23 июля 2018 г. Дион Ниссенбаум и Майкл Р. Гордон | The Wall Street Journal Трамп и члены его администрации все дальше расходятся во мнениях о России "В то время как администрация США готовится к еще одному саммиту президентов Трампа и Путина, в рядах американских официальных лиц наблюдаются разногласия в оценке намерений Москвы, а также в вопросе о том, смогут ли стороны сотрудничать по целому ряду проблем, в том числе по вопросу конфликта в Сирии", - пишут журналисты The Wall Street Journal Дион Ниссенбаум и Майкл Р. Гордон. Трамп выразил надежду на более тесное сотрудничество с Россией в Сирии, но американский генерал Джозеф Вотел, начальник Центрального командования вооруженных сил США, которое ведает, в том числе, операциями на Ближнем Востоке, сказал в интервью: "Я наблюдал за кое-чем из того, что сделала Россия, это заставляет меня несколько призадуматься". До саммита в Хельсинки "Сирия считалась одной из потенциальных сфер сотрудничества между двумя странами, особенно с тех пор, как США перестали оказывать скрытую поддержку сирийским повстанцам, которые противостоят Асаду", отмечают авторы. По данным издания, в Сирии для Белого дома главное - изыскать способ выдворения оттуда иранских сил. "Но в Хельсинки не было объявлено о каких-либо договоренностях по поводу сужения роли Ирана", - отмечает издание. "Мы заключили, что у России вряд ли есть желание или возможность полностью имплементировать и противодействовать решению и влиянию Ирана, - сказал директор Национальной разведки США Дэн Коутс, выступая на Аспенском форуме по безопасности. - Это большая страна (вероятно, подразумевается Сирия. - Прим. ред.). Там много горячих точек. России пришлось бы взять на себя значительно более крупные обязательства с военной точки зрения, с экономической точки зрения. По нашим оценкам, она не жаждет это делать". Российские официальные лица заявили о готовности создать с США совместную рабочую группу по возвращению на родину сирийских беженцев. "Не вижу ничего, что нам следовало бы прямо сейчас делать в военной сфере вдобавок к тому, что мы сейчас делаем", - сказал, со своей стороны, Вотел. "Они (российская сторона. - Прим. ред.) поддерживают режим, который очень жестоко атакует собственный народ, - пояснил он. - Они предприняли активные усилия, дабы гарантировать, что сирийский режим не будет привлечен к полной ответственности за применение им химических веществ". "Такие вещи не вселяют в меня большой уверенности, что все будет прекрасно просто путем перехода на следующий уровень координации. Я в этом не уверен, - продолжил Вотел. - Это Россия. Не будем забывать, что это Россия". Издание утверждает: "Перед саммитом в Хельсинки Россия требовала от США закрыть американскую базу на юге Сирии, где Иран ищет способ "открыть" коридор для поставок оружия своим союзникам в Ливан. Остается неясным, обсуждал ли Трамп закрытие базы взамен на помощь Путина со сдерживанием иранского влияния в Сирии. Но генерал Вотел сказал, что он против закрытия базы, известной как "Аль-Танф", которая использовалась для обучения сирийских бойцов, воюющих с "Исламским государством"*". Авторы находят еще один "непредсказуемый фактор, способный осложнить американо-российские отношения" - возможность введения новых американских санкций в отношении России. *"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ. Источник: The Wall Street Journal