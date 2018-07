23 июля 2018 г. Иэн Тэлли | The Wall Street Journal Последуют ли санкции за обвинениями в адрес России? Зависит от Трампа "Недавнее обвинение, выдвинутое против российских спецслужб специальным прокурором, расследующим вмешательство Москвы в выборы и возможный сговор штаба Трампа с Россией, может стать для Вашингтона фундаментом для наложения новых санкций на его бывшего противника по холодной войне, - отмечает Иэн Тэлли в The Wall Street Journal. - Вопрос в том, наложит ли их президент Дональд Трамп". "Выдвинутое специальным прокурором Робертом Мюллером обвинение в адрес 12 офицеров двух киберподразделений Главного разведывательного управления (ГРУ) - российского агентства по военной разведке - дает министерству финансов улики, необходимые ему для наложения новых санкций, - говорится в статье. - Закон, принятый в прошлом году Конгрессом и подписанный Трампом, наряду с существующими президентскими приказами, разрешает карательные меры в ответ на вмешательство Кремля в выборы, кибератаки и военное вмешательство на Украине и в Сирии". "Новый закон, известный как "Закон о противостоянии противникам Америки посредством санкций", или Caasta, был принят после того, как в феврале Мюллер обвинил несколько российских компаний и граждан во вмешательстве в президентские выборы. В том случае министерство финансов наложило на обвиняемых санкции", - передает журналист. "Обвинение, выдвинутое 13 июля против новых россиян, дает чиновникам министерства финансов информацию о том, кто еще действовал совместно с Кремлем и против кого принять такие же меры. Но высказывания Трампа против расследования Мюллера заставляют усомниться, что он утвердит новые санкции. Это вызвало призывы к действию", - говорится в статье. "Министерство финансов стремится как можно скорее использовать все имеющиеся у него полномочия, по словам одного высокопоставленного сотрудника американских спецслужб. Министр финансов Стивен Мнухин ближе к началу этого года сообщил, что его ведомство готовит новые санкции, в том числе против московских спецслужб и армии", - сообщает автор. "Но хотя министерство финансов проектирует санкции, пускать ли их в ход и когда, решать Трампу. Вот почему министерство финансов не наложило десятки санкций на Северную Корею и ее предполагаемых помощников", - говорится в статье. "У нас были готовы сотни новых санкций, - сказал Трамп в прошлом месяце на переговорах высокого уровня с Пхеньяном. - Но я сказал, что не буду их накладывать, пока переговоры не прекратятся". Источник: The Wall Street Journal