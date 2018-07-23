Месут Озил: нечто большее, чем уход из национальной сборной

Впервые футболист сборной Германии по футболу покидает ее, столкнувшись с проявлениями расизма, пишет Кристиан Шпиллер на страницах Die Zeit. Ситуация вокруг Месута Озила становится фатальным сигналом во времена, которые сами по себе вызывают озабоченность.

Можно негодовать по поводу отсутствия у Озила и намека на самокритику, можно кивать на то, что он до сих пор не только не осудил политику президента Турции Эрдогана, а, наоборот, позирует с ним на фото.

"Но все это, по сути, второстепенно, - замечает автор статьи. - Важна лишь написанная Озилом фраза о том, что он не станет больше играть за Германию на международном уровне, пока будет подвергаться расистским нападкам и сталкиваться с неуважительным отношением".

Еще недавно подобное казалось немыслимым: футболист немецкой сборной уходит из нее в связи с проявлениями расизма, говорится в статье. Как пишет Озил в своем обращении в Twitter, в ходе ЧМ-2018 его обзывали "турецкой свиньей", "тем, кто занимается сексом с овцами", и предлагали "проваливать в свою Анатолию".

"Что случилось с Германией?" - недоумевает Шпиллер.

За свою карьеру Озил забил 23 гола за Германию, лишь 15 футболистов за всю историю существования Немецкого футбольного союза надевали форму немецкой сборной чаще Озила. Он отстаивал честь страны чаще, чем Руди Фёллер, Оливер Кан или Уве Зеелер. Ему 29 - золотой возраст для футболиста. На этом ЧМ, где все игроки немецкой сборной предстали не в лучшем свете, он демонстрировал не такую уж плохую игру. Озил - один из самых талантливых футболистов, когда-либо игравших за Германию. В спортивном плане его потеря для сборной будет ощутима. Но ощутимым будет и другое последствие его ухода, пишет автор.

"С уходом Озила мы делаем еще один шаг, отдаляясь от прогрессивного общества. Его уход - фатальный сигнал в то время, когда в стране правые партии все более громогласно заявляют о себе, а собравшиеся на городских площадях орут про то, что беженцы должны убираться восвояси. Пока трудно оценить последствия того, что из национальной сборной ушел футболист, подававший пример молодежи с турецкими корнями, и не только. Получается, правые популисты могут праздновать уход Озила как свою победу", - замечает журналист.

В сложившейся ситуации виноваты многие, Озил в своем обращении их упоминает.

"Некоторые немецкие издания использовали мое происхождение и фотографии с президентом Эрдоганом как правую пропаганду - с целью продвижения своих политических интересов", - написал Озил.

"Определенные СМИ и эксперты действительно обрушились на Озила после того, как немецкая сборная вылетела с турнира еще на групповом этапе", - передает издание. Многие редакции даже перепечатывали на своих страницах расистские ругательства фанатов в адрес футболиста. Озил подверг критике и своих спонсоров, которые отказались от сотрудничества с ним на фоне публичного давления.

"Но больше всего от Озила досталось Немецкому футбольному союзу и его президенту Райнхарду Гринделю", - продолжает Шпиллер. По словам Озила, в глазах Гринделя и его единомышленников он, Озил, является немцем лишь тогда, когда сборная побеждает, - а когда она проигрывает, он оказывается мигрантом.

Озил упоминает и о том, что однажды Гриндель назвал мультикультурализм мифом и ложью. "Это было изречением в духе АдГ, сделанным тогда, когда партии еще не существовало", - критиковали тогда Гринделя. Люди с подобной расисткой, дискриминирующей позицией в прошлом не должны работать в самом большом футбольном союзе мира, многие футболисты которого выросли в различных культурах, уверен Озил.

"Во многих странах правые и правоэкстремистские силы завоевывают все большую популярность, однако футбольный союз Бразилии и команда из Швеции вставали на сторону своих футболистов, когда те подвергались дискриминации по национальному признаку. Немецкий футбольный союз бездействовал", - говорится в статье.

"Дискуссия вокруг Озила и его фото с Эрдоганом (сам футболист сказал, что сфотографировался "из уважения к человеку, занимающему самую высокую должность в стране моей семьи". - Прим. ред.) обнажила настрой в немецком обществе. Она продемонстрировала, как относятся к тем, кого зовут не Томас Мюллер и кто выглядит иначе, чем Тони Кроос. Печальные выводы напрашиваются сегодня не только в связи с футбольной сборной: в какой-то момент нам все-таки удалось продвинуться вперед, но, возможно, нам это только показалось".

Можно в чем-то и не согласиться с Озилом. Но в одном он точно прав: "расизм нельзя принимать как данность", резюмирует автор.