"Эко-тревожность": когда повышение температуры вызывает падение морального духа

"Экологическая депрессия, беспокойство по поводу климата, экологическое выгорание... Некоторые люди сейчас впадают в тревожность по поводу изменений окружающей среды. Но будьте осторожны, чтобы не впасть в катастрофизм", - предупреждает Le Figaro.

"(...) Джулия охотно признает себя эко-тревожной. "Это обрушилось на меня так, - поясняет 18-летняя школьница. - Я зарегистрировался в экологической группе на Facebook и раскрыла для себя коллапсологию". Этот неологизм, созданный в 2015 году во Франции Пабло Сервинем и Рафаэлем Стивенсом, является "исследованием коллапса индустриальной цивилизации и того, что будет после этого". После такого чтения у молодой женщины появился "внутренний страх перед будущим", и она стала жертвой приступов тревоги и депрессии. "Я парализована паникой. Я хочу, чтобы вся земля не двигалась с места", - говорит она.

Именно этот страх позволил Грете Тунберг стать символом изменения климата для молодежи: "Я не хочу ваших надежд. Я хочу, чтобы вы запаниковали. Я хочу, чтобы вы почувствовали тот страх, который я испытываю каждый день", - сказала она участникам Всемирного экономического форума в Давосе в январе прошлого года.

"Эко-тревожность - это новая эпидемия? "Фантазия журналистов", - возражает Кристоф Баго, психиатр-психотерапевт, специалист по стрессовым и тревожным расстройствам. Врач отказывается говорить о таком "явлении". "В последние месяцы я встретил не более пяти пациентов, которые говорили о стрессе, вызванном изменением климата. Нельзя говорить об эпидемии и тем более о патологии", - указывает он.

"У нас пока нет необходимой данных, чтобы говорить о болезни, - подтверждает Шарлин Шмербер, практикующий психотерапевт, которая специализируется на "эко-тревожности". - Но это может стать патологией, если вы не обратитесь за поддержкой", - отмечает терапевт.

"Патология это или нет, но Катрин Ларрер, философ, специализирующийся на этике окружающей среды, рассматривает возникновение этих вопросов как проявление реального "поворотного момента" в экологическом сознании. "Эта тема привлекает все большую аудиторию. Такое было немыслимо несколько лет назад", - анализирует философ. "Подобный страх, на мой взгляд, связан с чувством беспомощности. Впервые глобальное экологическое сознание появилось в 1970-х годах. С тех пор ничего не изменилось", - говорит она

"(...) Помимо научных дебатов, экологические проблемы относятся к экзистенциальным вопросам тысячелетия, - говорится в статье. "Конечно, всем известно, что человек смертен. Но, осознавая состояние мира, эта смерть становится конкретной и ускоряется. Тогда возникает вопрос: "Что я здесь делаю?" - поясняет Шарлин Шмербер. Больше чем наша собственная смерть, нас беспокоит исчезновение человечества".

"Знание о том, что жизнь продолжается после тебя самого, позволяет придать смысл собственному существованию, напоминает Катрин Ларрер. "Ученый, разрабатывающий вакцину и понимающий, что он не увидит ее результатов при жизни, все равно найдет смысл в том, что он делает, - говорит она. - В то время как мысль о том, что человечество может исчезнуть, лишает нашу жизнь всякого смысла".