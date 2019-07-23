"Грета Тунберг: когда экология предпочитает культ возмущения научному подходу"

"Увлечение юной активисткой является симптомом общества, основанного на эмоциях, которое больше не уделяет внимания научному дискурсу", - утверждает Оливье Бабо, президент Института Сапиенса, эссеист, на страницах Le Figaro.

"(...) Юная Грета Тунберг, приглашенная в качестве почетной гостьи в Национальное собрание Франции на заседание, посвященное вопросам к правительству, является, прежде всего, символом страны, где эмоции имеют приоритет над разумом. Странная у нас эпоха, раз мы принимаем на уровне главы государства девушку-подростка, повторяющую мантры, которые ей внушили взрослые манипуляторы. Почти религиозный пыл вокруг этой пророчицы конца света - это еще одна сторона общества, которое под влиянием социальных сетей превратилось в своего рода истерический театр, объединяющий в себе костры тщеславия, революционные суды и ритуальные казни", - указывает автор статьи.

"Коллективные психозы, такие как психоз об атомах трития в воде (слух о предполагаемом радиоактивном загрязнении воды, когда фактическиепоказатели являются намного ниже разрешенных пороговых значений), процветают на почве неведения и предвзятых сообщений СМИ. В эру информационно-развлекательной логики эстетика идеи воздействует гораздо сильнее, чем ее точность. Новое должно впечатлять и даже шокировать", - рассуждает Бабо.

"Надо жить в среде, где сохраняется биоразнообразие, уважать другие формы жизни, сводить к минимуму вредные выбросы: теперь все соглашаются с такими целями, основанными на здравом смысле. Однако реальность экологических проблем и механизмов невероятно сложна. Факторы многочисленны, а ограничения бесконечны, - поясняет эксперт. -При этом оракулы, распространяющие угрозы и призывающие Богоматерь возмущения, придерживаются предельной простоты: "Мы требуем снижения потребления энергии как минимум вчетверо к 2050 году, 100 % перехода к возобновляемым источникам энергии, произведенным децентрализованным способом, и прекращения использования ядерной энергии к 2030 году"

"Успех Греты Тунберг также выражает слабость старого Запада, страстно культивирующего самоуничижение", - считает Бабо. (...)

"Третий ключ к изучению интереса, который вызывает юная шведка - политический. Экология подверглась двойной конфискации. Крайние левые, которым недостает авторитета, увидели в ней способ оправдать свою борьбу против свободы и рынка. К этому движению присоединились создавшие эффективные лобби промышленники, стремящиеся продавать свои "зеленые" решения. Вместе они не брезгуют никакими манипуляциями, чтобы напугать людей, заверить их в неизбежности конца света, эксплуатировать детей, фанатизировать молодых людей, легко поддающихся влиянию непрерывной пропаганды. Они повторяют без умолку со всех площадок то, что является их первым постулатом: свободная торговля, демократизированное потребление, комфорт для большинства людей просто несовместимы с экологией", - пишет автор статьи.

"Большинство людей, ставших жертвами злоупотребления жесткими ограничениями, где катастрофические углеродные балансы псевдомудрых решений, таких как ветряные турбины, тщательно скрываются, не осознают, что целью многих паникерских выступлений является просто оправдание диктатуры", - утверждает Бабо.

"В идеальном мире, который рисуют представители партии Зеленых, воздушные путешествия будут оставлены только для их аппаратчиков, а у каждого из нас будет свой огород, чтобы жить на самообеспечении, а носитьмы будем одежду из мешковины. Мы с полным правом можем считать подобную перспективу малопривлекательной, тем более что отрицательный экономический рост по определению является движением, подавляющим инновации и ограничивающим научные исследования", - отмечает эксперт.

"Вместо того, чтобы наивно падать ниц перед музой "краха", нашему парламенту следовало бы прислушаться к речам лучших ученых и именно их сделать своими постоянными советниками", - убежден Оливье Бабо.