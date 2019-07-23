Съесть шницель - без раскаяния

"Мясо из лаборатории? Многие люди относятся к этой идее с отвращением", - пишет немецкий журнал Der Spiegel.

"Завтра производство мяса может выглядеть так: несколько кур, свиней и коров содержатся на общей ферме. Их больше не убивают - они являются лишь донорами стволовых клеток мышечной ткани. Из них в лаборатории делают настоящее мясо, с теми же питательными веществами, что и в обычном мясе, и с тем же вкусом. Питание без угрызений совести - такова идея производства мяса в лаборатории", - повествует журналистка Катрин Бургер.

Но кто вообще будет есть искусственное мясо? "В вопросе мяса из пробирки фактор отвращения уже играет очень большую роль", - говорит Сильвия Волль, научный сотрудник Института оценки техники и системного анализа Технологического института Карлсруэ. В рамках одного из проектов она провела опрос среди граждан и экспертов об их отношении к мясу, выращенному в лаборатории. "Большинство потребителей посчитали его противным", - говорит исследовательница.

"Питер Слейд, научный сотрудник Университета Саскачевана, недавно выявил, что лишь 11% участников исследований купили бы бургер с мясом из пробирки при одинаковой цене и одинаковом вкусе, в то время как 65% предпочли бы обычный бургер, а 21% - съели бы вегетарианский бургер", - говорится в статье.

Ученые, продолжает издание, называют это неофобией и видят причину в том, что отвращение к незнакомой еде когда-то защищало Homo sapiens от отравления. "Продукты животного происхождения чаще вызывают чувство отвращения, чем растительные продукты. И это, в свою очередь, одна из причин, почему мясо из пробирки отвергают больше, чем заменители мяса из растительных ингредиентов", - говорит Михаэль Зигрист, изучающий поведение потребителей в Швейцарской высшей технической школе Цюриха.

Испытываемое чувство отторжения во многом связано с культурой и воспитанием. Так, в Европе насекомых не считают аппетитными, в то время как в Азии личинки мучного хрущака и кузнечики часто являются деликатесами, отмечает Der Spiegel.

"Чтобы повысить признание обществом мяса из пробирки, не нужно в подробностях описывать технологию его производства. Нужно подчеркивать, что это мясо, которое просто произведено другим способом", - считает Зигрист. "Как показало исследование Кристофера Брайанта, психолога из Университета Бата, роль играет и название. "Чистое мясо" или "мясо без животных" воспринимались людьми более положительно, чем "мясо, выращенное в лаборатории" (...)", - передает издание.

Как показало исследование, проведенное Волль, отношение людей к мясу из пробирки меняется и после ознакомления участников исследования с потенциальными преимуществами мяса из пробирки. При этом существуют типы потребителей, которых убедить легче. "Так, мужчины более толерантны к незнакомой еде, чем женщины, а с возрастом отвращение растет. Это касается и искусственного мяса. Неудивительно, что более открыты к нему вегетарианцы. (...) К мясу, выращенному в лаборатории, по-разному относятся и в разных культурах, как показало исследование Брайанта, в котором приняли участие более 3 тыс. человек из США, Китая и Индии. Интересно, что в Индии и Китае предрассудков по отношению к новому способу производства мяса было значительно меньше, чем в США".

Исследование также показало, что в Индии и США альтернативное мясо готовы попробовать прежде всего люди, придерживающиеся левых или либеральных взглядов. Ученый связывает это с тем, что люди с левыми политическими взглядами акцентируют меньше внимания на традициях.

"Однако большим препятствием для внедрения мяса, выращенного в лаборатории, являются прежде всего представления о натуральности. "Искусственность принимается в отношении медицины, в то время как еда должна быть натуральной, настоящей и аутентичной", - говорит Зигрист. Ученые считают это парадоксальным, ведь "кола, сырные продукты или аромат клубники в йогурте тоже создаются искусственным путем".

"Пока мясо из пробирки не продают в магазинах, но скоро стейки, сделанные в лаборатории, будут готовы к выходу на рынок, - пишет Der Spiegel в заключение. - (...) Разработчики еще борются с некоторыми техническими проблемами. К тому же неясно, действительно ли его масштабное производство затрачивает меньше энергии, чем обычное производство мяса. Неоднозначна и тема обращения с животными, так как неизвестно, насколько болезненна для них биопсия мышц, с помощью которой планируется получать стволовые клетки. "Только когда преимущества действительно будут доказаны и массовое производство станет возможным, (...) обозначение "чистое мясо" будет оправданным", - говорит Волль".