Секретная операция "Шредер"

"В Австрии появилось видео, на котором человек на специализированном предприятии несколько раз пропускает через шредер пять жестких дисков - вскоре после того, как стало известно о скандале на Ибице. (...) Новый канцлер Австрии Бригитте Бирляйн распорядилась о проведении внутреннего расследования", - сообщает немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

Спустя лишь несколько дней после того, как стало известно о скандале на Ибице, в специализированную компанию Reisswolf в Вене обратился таинственный посетитель, пожелавший уничтожить пять жестких дисков, повествуют журналисты Лейла Аль-Серори, Оливер Дас Гупта, Петер Мюнх, Фредерик Обермайер и Бастиан Обермайер. Он не только хотел проследить за процессом их уничтожения, но и забрать с собой измельченные остатки накопителей. В списке посетителей он указал имя "Вальтер Майзингер", говорится в статье.

"Человека, которому настолько необходимо было уничтожить данные после того, как стало известно об обвинениях в адрес политиков Австрийской партии свободы Хайнца-Кристиана Штрахе и Йоханна Гуденуса, на самом деле зовут Арно М. - и он был руководителем по работе с соцсетями в ведомстве канцлера при Себастьяне Курце, политике из Австрийской народной партии, который почти два года правил Австрией вместе со Штрахе. Это следует из расследования, проведенного на основе документов и видеозаписей, оказавшихся в распоряжении венской еженедельной газеты Falter".

Произошедшее разоблачили после того, как сотрудник фирмы Reisswolf позвонил по указанному посетителем номеру по поводу неоплаченного счета - но ответил ему не Вальтер Майзингер, а тот самый Арно М., сотрудник ведомства канцлера.

"Теперь дело расследует прокуратура, а именно подразделение, занимающееся также расследованием скандала на Ибице. Оно проверяет, не были ли таким образом уничтожены улики. Кроме того, канцлер Бригитте Бирляйн распорядилась о проведении внутреннего расследования", - сообщает издание.

В понедельник экс-канцлер Себастьян Курц заявил, что при смене правительства ноутбуки и мобильные телефоны подлежат возврату и уничтожение данных - "абсолютно нормальная процедура". По его словам, уничтожен был жесткий диск принт-сервера. Однако, указывает издание, документы и видеозаписи с предприятия, с которыми также удалось ознакомиться журналистам Der Spiegel и Süddeutsche Zeitung, "заставляют всерьез сомневаться в этом". Речь идет не об одном жестком диске, а о целых пяти устройствах, подчеркивают авторы статьи. Серийные номера жестких дисков, указанные сотрудником канцлера в соответствующем формуляре, свидетельствуют об их происхождении: "по словам экспертов, они используются в принтерах, но также и в ноутбуках фирмы Toshiba". В ведомстве канцлера отказались предоставить дополнительные комментарии, сославшись на проводимое в настоящий момент расследование.

"Сотрудники предприятия по уничтожению документов также заметили, что бородатый мужчина сильно нервничал, как рассказали они позже полиции". К тому же на видеозаписи с камеры наблюдения видно, что жесткие диски были пропущены через шредер три раза, а затем остатки устройств, металлические стружки, были переданы в коробке мужчине. "Ситуация была настолько подозрительной, что сотрудники предприятия даже составили протокол", - говорится в статье.

"Спустя лишь несколько дней после уничтожения жестких дисков Себастьяну Курцу был вынесен вотум недоверия. Его прощальную речь передавали по телевидению - ее смотрели и некоторые сотрудники венской фирмы Reisswolf. В это время они все еще гадали, кем мог быть тот таинственный посетитель. А затем узнали в человеке, стоявшем позади Себастьяна Курца, приземистого молодого мужчину с бородой: Вальтера Майзингера, он же Арно М. (...) Теперь в Австрии гадают, что же могло быть на таинственных дисках. Об этом, вероятно, не узнают никогда", - пишет Süddeutsche Zeitung.