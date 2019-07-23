Кит, окутанный тайной

"Он завоевал сердца норвежцев. Из-за обнаруженного на его теле крепления для камеры его считали российским шпионом, а порой и терапевтическим животным. Но теперь доверчивый белый кит Валдимир уплыл в открытое море", - сообщает немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Если он действительно был шпионом, то тогда чертовски хитрым", - отмечает автор статьи Кай Штриттматтер. Ведь киту не только удалось завоевать сердца норвежцев, но и встретиться с премьер-министром страны Эрной Сульберг, "которая в прошлом месяце опустилась на колени на краю гавани Хаммерфеста, чтобы положить ему в рот селедку", повествует издание.

Подозрения в том, что кит был родом из России, где его тренировали, не развеялись по сей день. "Крепление для камеры, установленное на упряжи, подпитывало слухи о том, что он, возможно, был одним из китов, которые россияне обучают для военных целей. Позднее появился свидетель, который якобы узнал в нем старого знакомого: по его словам, кит-белуха некогда использовался в российском водно-спортивном центре для лечения детей с психическими заболеваниями", - говорится в статье.

"Был ли он шпионом или терапевтическим китом - для норвежцев вскоре это уже не имело значения. Они радовались доверчивости Валдимира и его трюкам и сочувствовали ему, когда однажды все выходные он, казалось, чувствовал себя нехорошо. (...) Быстро нашлись добровольцы, которые четко организовали питание кита (20 кг жирной сельди в день) и собирали для этого пожертвования, вступив вскоре в спор с морскими биологами и критиками, которые с самого начала придерживались мнения, что такая близость к человеку неестественна для кита и он не должен разучиться добывать себе пропитание самостоятельно, - пишет издание. - На выходных дебаты разгорелись снова. (...) В конце прошлой недели Валдимир исчез из порта Хаммерфеста".

"Мое сердце разбито", - написала на выходных на Facebook Ева Журден, одна из помощниц организации Norwegian Orca Survey, наблюдающей за косатками. Ее теория: возможно, люди на лодке выманили или прогнали его из гавани. Государственному телеканалу NRK она сказала, что Валдимир - не дикий кит: "Он не может ловить рыбу самостоятельно. Чтобы выжить, ему нужна помощь людей", - передает издание. Теперь добровольцы размышляют о том, как снова заманить кита в порт, в то время как критики считают это бессмысленным, подчеркивая, что там животное было лишь развлечением.

"В последний раз Валдимира видели вблизи Алтнесета, более чем в 50 км от Хаммерфеста. Вполне возможно, что теперь он исчезнет под водой и навсегда унесет с собой свои тайны", - пишет Süddeutsche Zeitung.