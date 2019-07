23 июля 2019 г. Редакция | The Washington Post Чего боится Путин? "На улицах Москвы разворачивается важный тест для российского гражданского общества. Происходящее говорит о том, что, несмотря на авторитарное правление президента Владимира Путина в течение почти двух десятилетий, в российской столице все еще есть значительное число людей, которые не боятся высказываться открыто. Это также заставляет предположить, что Путин знает об этом недовольстве и боится его", - пишет редакция американской газеты The Washington Post. Издание напоминает, что "власти решили дисквалифицировать" независимых кандидатов, собирающихся принять участие в выборах в Московскую Думу, которые состоятся в сентябре этого года. "Без сомнения, действуя по приказу Кремля, Московская городская избирательная комиссия вычеркнула как недействительные тысячи подписей, поданных независимыми кандидатами, особенно теми, кто пользуется подлинной популярностью в своих округах, такими как активист Илья Яшин. От участия в выборах были отстранены около 30 кандидатов . (...) Председатель избирательной комиссии заявил, что подписи являются подписями умерших людей, но затем некоторые подписавшиеся начали заявлять в социальных сетях, что на самом деле они живы. Отстранения были грубым фарсом", - считает издание. "Почему Путин пошел на это? Чего он боится? - вопрошает редакция газеты. - В случае избрания независимые кандидаты получат легитимность в важном политическом органе России, и у них будет права подвергать сомнению городскую политику и запрашивать документы. Путин недавно столкнулся со значительными вспышками массовых протестов, включая демонстрации против строительства церкви в Екатеринбурге. Его сотрясли огромные демонстрации против него в 2011 году и в 2012 году из-за фальсификаций на парламентских выборах и его пафосного обмена должностями с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Он мог подумать, что сможет просто предать независимых кандидатов в Москве забвению". "Он был неправ в этом", - полагает газета, указывая, что сначала было несколько скромных митингов, а затем в субботу выступить против отстранений от выборов собралось около 22, 5 тыс. человек. "Это был один из крупнейших митингов за последние годы в Москве, довольно впечатляющий для субботнего дня в летний период", - говорится в статье. "Это означает, что Путин, создавая и поддерживая авторитарную систему, которая в значительной степени блокировала методы инакомыслия и политической конкуренции, не смог полностью погасить голос народа - особенно когда тот злится. Будем надеяться, что его услышат", - пишет The Washington Post. Источник: The Washington Post



