История вирусов, которые ведут свое происхождение из Китая

"Мир обязан Китаю двумя пандемиями чумы, четырьмя пандемиями гриппа и двумя "внезапными появлениями" коронавируса", - пишет журналистка Le Figaro Изабель Лассер.

"Забрасывая с помощью катапульт трупы умерших от чумы через стены осажденного ими генуэзского порта Каффа, внук Чингисхана Джанибек и его монгольская армия Золотой Орды в 1347 году изобрели первую в истории бактериологическую войну. Достаточно было нескольких деформированных и почерневших от болезни трупов, а также бегства генуэзских моряков в Марсель и Константинополь, чтобы черная чума из Китая молниеносно распространилась на Западе", - говорится в статье.

"(...) Большое число угроз пандемии вируса, гриппа и коронавируса происходит из Китая", - подтверждает Бруно Лина, вирусолог из Университетского клинического центра в Лионе и член Ученого совета".

"Речь идет не только о Covid-19. Чтобы заставить людей забыть о том, что он стал источником первой пандемии, заморозившей экономическую деятельность на всей планете, Китай тщетно пытался переписать историю. Но если углубиться в его эпидемиологическое прошлое, то ему придется вернуться гораздо дальше, чем в последние годы, чтобы заставить людей позабыть о том, что он всегда являлся одним из основных мест возникновения и распространения болезней", - отмечает автор статьи.

"(...) Как и многие эпидемии (холера, грипп или менингит), чума распространялась с востока на запад. Бубонная или легочная чума передавалась от блох, укусивших крыс, которые сопровождали людей в их передвижениях по торговым путям. Она нашла уютное гнездышко в торговых недрах и трущобах Китая, который всегда был самой густонаселенной страной в мире и в котором люди и животные живут в тесном соседстве", - пишет Le Figaro.

"(...) В 1957 году "азиатский грипп" постепенно распространился из китайской провинции Гуйчжоу (юго-запад) в остальную часть Азии, далее в Австралию, а затем достиг северного полушария. Он посеял смерть и опустошение, погубив 3 млн человек на планете. В 1968 году Гонконгский грипп птичьего происхождения унес миллион жизней, в том числе 30 тыс. во Франции. Эта первая пандемия современной эпохи убила во Франции столько же людей, сколько Covid-19, однако в то время она не вызвала такого же ажиотажа и не имела таких же экономических последствий, - указывает журналистка. - "Но есть одно важное отличие: мы ничего не сделали, чтобы остановить грипп 1968 года. Против Covid-19 мы ввели карантин. В противном случае, человеческие жертвы были бы гораздо тяжелее", - уточняет Арно Фонтане, возглавляющий исследовательский отдел эпидемиологии возникающих болезней в Институте Пастера".

"(...) Совсем другое дело атипичная пневмония SARS (тяжелый острый респираторный синдром), выявленная во французской больнице в Ханое в феврале 2003 года, но прибывшая из провинции Гуандун в Китае, где она появилась в ноябре 2002 года. Этот коронавирус застал ученых врасплох. До сих пор вирус такого типа обнаруживался уже несколько раз и никого не беспокоил, редко вызывая у людей нечто большее, чем простой насморк. Однако в случае SARS cпециалисты обнаружили, что он может вызывать опасные респираторные расстройства и к тому же чрезвычайно заразен. Новый коронавирус, унесший жизни 80% своих жертв в Китае и Гонконге, передавался человеку летучей мышью, служащей его "естественным резервуаром", через третьего участника, чье имя словно взято из детективного фильма: это маленький хищник гималайская цивета, очень популярная среди любителей мяса, ее продают живьем на китайских рынках, - указывает издание. - "Рестораны выставляют живых цивет в клетке, и клиенты выбирают их для еды. Достаточно того, чтобы одна из цивет заразила поваров, и инфекция распространится дальше. Потребление цивет увеличивалось по мере повышения уровня жизни китайцев, так как это деликатес. Мы наблюдаем рост числа животноводческих ферм, и явление, которое до сих пор носило эпизодический характер, усилилось", - объясняет специалист Арно Фонтане".

"(...) Следует отметить, что запас вирусов у китайских животных оказывается больше, чем где бы то ни было, - указывает Бруно Лина. - Для распространения вируса требуется только заводчик со своими зараженными животными на рынке. Не проданные животные возвращаются на фермы, где они заражают других. Перемешивание различных животных во дворах, куда приходят поесть все, и домашние, и дикие животные, усиливает распространение вируса".

"(...) В основе проблем лежит смешанное сельское хозяйство, где вы можете разводить свиней, птицу и уток на небольшом пруду на одной ферме. Когда дикие птицы живут рядом с домашними утками, они могут обмениваться с ними вирусами", - пишет профессор Раймон Телье, микробиолог из Центра здравоохранения Университета Макгилла в Канаде".

"В авторстве самой последней пандемии Covid-19 обвинялась подковоносая летучая мышь, передавшая вирус людям через посредника, которым мог быть панголин. Но, несмотря на то, что эпидемиологи всего мира пытались раскрыть этот секрет в течение нескольких месяцев, все еще остается много теневых зон относительно происхождения вируса и его распространения. "Очевидно, что китайцы провели эпидемиологические исследования на рынках на примере людей, животных и окружающей среды. Жаль, что они не сообщили о результатах этих исследований", - сожалеет эпидемиолог Арно Фонтане".

"В феврале 2020 года в разгар эпидемии Китай обязался запретить употреблять в пищу диких животных и торговать ими. Но в китайских провинциях до сих пор эта мера еще не реализована. Такой же запрет уже вводился в 2003 году, но был проигнорирован. Надо сказать, что данная отрасль генерирует почти 100 млрд евро в год и обеспечивает жизнь миллионов китайцев...", - резюмирует Изабель Лассер.