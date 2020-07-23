Может ли ношение маски для защиты от Covid-19 быть опасным?

"В социальных сетях циркулирует ложная и порой тревожная информация по поводу предполагаемой опасности маски", - пишет журналистка Le Figaro Солин Рой.

"(...) В интернете все большее распространение получает идея о том, что маска может препятствовать прохождению кислорода, и наоборот, заставить владельца дышать собственным СО2. Страшно и... совершенно неправильно, - говорится в статье. - "Маска не является закрытой системой, она пропускает кислород", - сказал AFP профессор Копьетер, эпидемиолог в Свободном университете Брюсселя (ULB). Кроме того, "почти весь выдыхаемый воздух выходит из маски, поэтому вы не вдыхаете собственный углекислый газ",- добавляет Шейн Шапера, директор программы по заболеваниям легких в государственной больнице в Торонто (Канада). Независимо от того, изготовлена ли она из ткани или нетканого материала, маска явно не является герметичной. Даже при идеальном прилегании маски воздух проходит через боковые стенки, и, если у вас нет абсурдной идеи сделать себе воздухонепроницаемую пластиковую маску, то структура ее волокон позволяет воздуху легко проходить".

"Медицинские работники, привыкшие носить маску в течение долгих часов (например, в операционной), подтверждают это, и исследователи измерили концентрацию кислорода в крови людей, которые занимаются физической активностью в маске: не было выявлено никаких проблем. Также и врач общей практики в Дублине опубликовал в Twitter видео, которое стало вирусным: на нем видно, как он накладывает одну на другую 6 масок, при этом измеряя сатурацию (концентрацию кислорода в крови): никаких изменений. И даже если небольшое количество CO2, выдыхаемого носителем, остается заблокированным в маске, то выдыхаемый воздух содержит около 4% CO2, поэтому риск отравления очень невелик (в противном случае, дыхание рот в рот, иногда применяемое в чрезвычайной ситуации, убило бы много людей...); здоровый организм прекрасно знает, как справиться с небольшим повышением концентрации СО2 в крови, в частности, путем ускорения дыхания", - поясняет автор статьи.

"(...) Идея о том, что маска блокирует кислород, но позволяет вирусу проходить и неспособна его фильтровать, сама по себе любопытна: диаметр SARS-CoV-2 составляет 0,12 микрометра или 0,00012 миллиметра; молекула кислорода имеет диаметр 0,292 нанометра или... 0,000292 микрометра. Они слишком малы, чтобы их можно было отфильтровать тканью, которая оставалась бы дышащей. На самом деле, внутри хирургических масок скрыт нетканый фильтрующий слой, который "притягивает" и блокирует вирусные частицы, подобно тому, как электростатическая салфетка блокирует частицы пыли. Маски также блокируют капли слюны (от 1 до 100 микрон), выделяемые зараженными людьми, которые могут содержать вирусные частицы и способны распространяться на большее или меньшее расстояние в зависимости от их размера", - поясняет издание.

"(...) У одних людей ношение маски вызывает смущение, угнетает их и вызывает тревогу, для других оно представляется комфортным и обнадеживающим... Носите вы ее или видите, как ее носят другие, маска в любом случае вызывает эмоции. В отличие от жителей некоторых азиатских стран, давно знакомых с маской, жители Запада к ней не привыкли. Остается надеяться, что это лишь вопрос времени, и маска станет обычным явлением", - комментирует Солин Рой.

"Однако для определенной аудитории маска может представлять особые трудности. В частности, речь идет о глухих и слабослышащих людях, которые больше не могут читать по губам носителей масок. Некоторые психические заболевания могут также способствовать затруднениям при распознавании эмоций (расстройства аутистического спектра, шизофрения...), и для некоторых из этих пациентов маска не облегчает задачу. Сюда относятся и те, кто при ношении с трудом переносит контакт маски с лицом, ее резинки вокруг ушей... Наконец, некоторые пациенты могут испытывать трудности с пониманием и применением инструкций по ношению маски (мойте руки перед и после надевания, не трогайте маску во время ношения и т.д.)", - пишет Le Figaro.

"(...) Ношение маски - это посягательство на свободу. (...) С этической и философской точки зрения, ситуация довольно сложная и ставит бесконечное количество вопросов. Нарушает ли свободу обязанность носить маску? Определение свободы представляет собой предмет для обширной философской дискуссии, на которую мы здесь не претендуем, - комментирует журналистка. - "Свобода состоит в возможности делать все, что не наносит вреда другому", - считает со своей стороны Декларация прав человека и гражданина. Однако особенность маски в том, что она предназначена не для защиты ее владельца, а прежде всего для защиты других, начиная с наиболее уязвимых перед лицом болезни. "Спасение жизней, защита наиболее уязвимых, сокращение распространения вируса: от нашего осознания гражданского долга зависит здоровье всех", - заявил премьер-министр Жан Кастекс в Twitter. Как указал со своей стороны официальный представитель правительства Габриэль Атталь, "целью является недопущение всеобщего повторного карантина", что по своей сути намного больше ущемляет свободы. Очень старая философская дискуссия, которая противопоставляет индивидуальную свободу, "эгоистичную" по своей природе, коллективной свободе, регулируемой законами", - резюмирует издание.