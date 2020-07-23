Между замешательством и облегчением: российскому историку Юрию Дмитриеву вынесли относительно мягкий приговор

"Российский суд отправил в тюрьму историка, изучавшего места казней сталинского времени, обвинив его в сексуальном насилии над приемной дочерью. Судебный процесс был в высшей степени сомнительным и в очередной раз компрометирует российское правосудие", - считает журналист швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Маркус Акерет.

"Юрия Дмитриева не сломили три года тяжелейших, порочащих обвинений и физических лишений в СИЗО. (...) В среду в Петрозаводске 64-летнего мужчину признали виновным в сексуальном насилии над несовершеннолетней приемной дочерью и приговорили к 3,5 годам заключения в колонии строгого режима. (...) Он сам и множество его сторонников из числа правозащитников и деятелей культуры считают уголовное преследование реакцией на его неугодную защиту памяти жертв Большого террора сталинского времени и его непреклонный, своенравный характер", - передает издание.

"Учитывая тяжесть обвинения и то, что прокуратура запрашивала 15 лет колонии, по меркам российской системы правосудия приговор равнозначен признанию того, что обвинения не были по-настоящему обоснованы", - отмечает автор статьи.

"В первом процессе, который начался в декабре 2016 года при странных обстоятельствах и во время которого Дмитриев более 13 месяцев провел в СИЗО, речь шла об обвинении в изготовлении детской порнографии - фотографий его приемной дочери. Найденные на его компьютере фотографии обнаженной дочери, которые он никогда не распространял, служили, по его словам, для наблюдения за состоянием здоровья удочеренной из детского дома девочки. Это может звучать странно, однако Дмитриев - сам имеющий базовое медицинское образование - убедительно обосновал свои действия желанием предотвратить претензии со стороны органов опеки (...)".

"Второй процесс по причине охраны прав личности проходил за закрытыми дверями. С июня 2018 года Дмитриев снова находился под стражей. Серьезные обвинения в адрес приемного отца 15-летняя девочка выдвинула лишь после окончания первого процесса. (...) Эксперты со стороны защиты, изучившие протоколы допросов ребенка, усмотрели в них давление и оказание влияния. Представляется, будто показания были практически вытянуты из нее. (...) Стоит опасаться, что для обвинения она была больше инструментом, чем жертвой", - говорится в статье.

Если обвинение не найдет новой причины для продолжения процесса, с учетом срока содержания в СИЗО Дмитриев, вероятно, выйдет на свободу в ноябре.

"Дмитриев выявлял в Карелии места казней сталинского времени и только в Сандармохе задокументировал имена и судьбы более 6 тыс. захороненных в общих могилах жертв репрессий. Работа по сохранению исторической памяти и публикации на эту тему принесли ему много уважения. Однако с точки зрения преобладающей государственной идеологии прославления прошлого и борьбы за "историческую правду", он запятнал честь России".

"Сигнал процесса, как и в случае с предыдущими делами против деятелей культуры и журналистов, является политическим: тот, кто в России выступает против предписанного единомыслия, должен быть готов ко всему", - заключает Neue Zürcher Zeitung.