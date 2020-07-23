Солдаты, планирующие переворот

"На канале правоэкстремистского содержания в мессенджере Telegram солдаты бундесвера обменивались в последние месяцы своими планами относительно гражданской войны и противодействия инакомыслящим", - сообщает немецкое издание Die Zeit.

В распоряжении издания оказались фрагменты переписки участников чата, среди которых были как действующие, так и бывшие солдаты. "Мои приготовления окончены. У меня есть снаряжение, боевое снаряжение бундесвера. На случай...гражданской войны", - пишет Хайко Херберт Г. По его словам, у него есть все, "вплоть до калибра 38-45". Резервист бундесвера также опубликовал фотографию с грудой рюкзаков, касок и спальным мешком в камуфляжной расцветке бундесвера", - передает журналист Кристиан Фукс.

Telegram-чат под названием #WIR ("#МЫ", - Прим. ред. ) был активным как минимум до конца июня 2020 года. "Участники делились изображениями с надписью "frei sozial national" ("Свободный, социальный, национальный, - Прим. ред.), публиковали антисемитские лозунги или расистские фантазии о насилии против "грязных паразитов". Государство, по их мнению, должно быть упразднено, а правительство арестовано.

"Администратором чата была Марион Г., предположительно сторонница правоэкстремистских террористов "Группы S". "Группа S" планировала нападения на мечети и политиков до того, как в феврале 2020 года ее членов арестовала полиция. Однако Марион Г. осталась на свободе и по-прежнему была тайно активна в интернете, организовав среди прочего канал #WIR", - говорится в статье.

"Чат #WIR - это очередное доказательство наличия у бундесвера проблемы с экстремистами в собственных рядах. (...) Лишь недавно в Нижней Саксонии был выявлен резервист, активно участвовавший в правоэкстремистских чатах. У него был найден список политиков и знаменитостей, при дальнейшем расследовании у пяти обвиняемых было обнаружено оружие".

"Правый экстремизм в армии достиг "нового масштаба", заявил недавно президент Службы военной контрразведки (MAD) Кристоф Грамм, выступая в бундестаге. Занимающаяся бундесвером спецслужба зафиксировала увеличение числа предполагаемых правых экстремистов и так называемых рейхсбюргеров. В прошлом году MAD насчитала 600 подозрительных случаев".

"Изучаются и "так называемые сценарии дня X". Приготовления к якобы предстоящему дню развала государства среди прочих неоднократно обсуждали участники чатов бывшего солдата подразделения спецназначения (KSK) Андрэ С. ("Ганнибала"). Также и в обнаруженном чате #WIR можно найти информацию и скором крахе Германии, к которому собирались готовиться участники. "Патриотам", по их словам, нужно "спасаться", а "когда пройдет первая волна, придет наше время, и тогда нужно будет снова строить нашу страну". Эти высказывания датируются ноябрем 2019 года, слово "волна" не имело тогда отношения к коронавирусу, предположительно имелась в виду первая фаза после переворота", - пишет издание.

"Совместная рабочая группа Службы военной контрразведки и Ведомства по охране конституции на протяжении года ведет следствие в отношении правых экстремистов в униформе. Особое внимание в расследовании уделяется подразделению спецназначения (KSK), сказал президент MAD Грамм. Там в прошлом не только пропадало снаряжение, но и стало известно о вечеринке, где бросали свиные головы, звучала правая рок-музыка и демонстрировались нацистские приветствия. Затем у одного из солдат KSK было обнаружено оружие и взрывчатка. Более нельзя считать, что это единичные случаи в KSK, заявил президент MAD. В связи с правоэкстремистскими проявлениями министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр сообщила о частичном роспуске элитного подразделения KSK", - пишет Die Zeit.