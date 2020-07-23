Армения и Азербайджан скатываются к войне?

"Погибли как минимум 17 человек - и никто не хочет брать за это ответственность. В последние дни на северо-востоке Армении, у границы с Азербайджаном, между армиями двух стран произошли столкновения с применением беспилотников и тяжелого вооружения. Невозможно с уверенностью сказать, кто начал боевые действия, почему именно в этом месте и были ли они намеренной провокацией или ошибкой, - пишет немецкое издание Die Zeit. - По мнению Штефана Майстера, руководителя Фонда Генриха Белля на Южном Кавказе, это не главный вопрос. Решающее значение имеет то, что обе стороны готовятся к острой реакции соперника и готовы к возмездию. Именно это делает текущую ситуацию настолько опасной: даже одно происшествие может привести к эскалации".

"Это, в свою очередь, возможно лишь потому, что конфликт между Арменией и Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха был забыт, в то время как обе страны не прекращали готовиться к войне", - отмечает журналистка Алисе Бота.

"Конфликт считался замороженным - это ложное заключение, ведь боевые действия никогда не прекращались полностью. Каждый год в среднем гибнет от 25 до 30 человек. В 2016 году между государствами произошли многодневные бои, в ходе которых было убито около ста человек. Все эти годы страны масштабно вооружались - Азербайджан тратит сегодня почти 4% своего ВВП на оборону, Армения - еще больше. По мнению экспертов по вооружению из Международного центра конверсии, обе страны входят сегодня в десятку самых милитаризованных стран мира".

"Если мыслить рационально, обе стороны не могут быть заинтересованы в открытой войне, она обошлась бы странам слишком дорого. Но эскалация зачастую является результатом внешних влияний, политических расчетов и общественных настроений. Власти Азербайджана и Армении оказались под сильным давлением в связи с коронакризисом. Число заражений велико, Армения теряет доход от туризма, Азербайджан - доход от продажи нефти из-за падающих цен на мировом рынке. Экономическая нужда и фрустрация населения растут", - говорится в статье.

"В Азербайджане правящий автократ Ильхам Алиев жестко противодействует оппозиции, в Армении Николу Пашиняну, избранному премьер-министром лишь в 2018 году, приходится доказывать свою состоятельность. В отличие от прежних президентов Армении, Пашинян родом не из Нагорного Карабаха. Поэтому он не может позволить себе уступчивости - избиратели могут истолковать это как слабость".

К тому же, пишет издание, "в обоих обществах с годами уменьшалась готовность к компромиссу, и борьба за Нагорный Карабах приобрела формирующее идентичность значение".

"Опасную динамику еще можно остановить, - полагает автор статьи. - Россия может в качестве государства-протектора оказать влияние на Армению, Турция - повлиять на Азербайджан. Но в то время как российская сторона высказывается сдержанно, Турция резко осуждает Армению и призывает к мести - возможно, чтобы направить сигнал отечественным избирателям".

"Так растет опасность эскалации - и вместе с ней опасность войны", - констатирует Die Zeit.