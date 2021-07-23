Россию поражает третья смертоносная волна Covid

"Россия переживает разрушительную третью волну пандемии коронавируса, в последний месяц в течение многих дней регистрируя рекордное количество ежедневных смертей, связанных с вирусом, на фоне того, как коронавирус бушует в стране, где действует немного карантинных ограничений, а большая часть населения не хочет вакцинироваться", - передает ABC News.

"Во многих частях страны, по словам врачей, больницы переполнены уже почти месяц, что создает огромную нагрузку на медицинских работников, уже пострадавших от пандемии за полтора года. Несмотря на рост числа погибших, власти отказались вводить жесткие ограничения или даже добиваться строгого соблюдения тех, кто уже действуют, таких как ношение масок, - констатирует издание. - В конце весны власти объявили о предполагаемом окончании наихудшего этапа пандемии после суровой зимы, когда в России фиксировался самый высокий уровень смертности на душу населения среди развивающихся стран. Те немногие ограничения, что действовали, были практически все сняты. (...) Но к середине июня вирус стремительно вернулся, подпитываемый вариантом Дельта, и российская система здравоохранения пытается справиться с волной, которая, по оценкам многих экспертов, столь же тяжела и потенциально даже хуже, чем смертоносная волна этой зимой. Хотя в настоящий момент есть признаки того, что волна в Москве ослабевает, она продолжает бить по большей части остальной страны, куда она пришла позже".

"По сравнению со второй волной эта намного тяжелее, - указывает Виктория, сотрудница скорой помощи из Ленинградской области, которая попросила не указывать ее фамилию, потому что у нее не было разрешения говорить публично. - Первая волна была тяжелой, потому что никто не знал, что делать. А сейчас это просто из-за очень высокого уровня заражения".

"С начала июля официальная российская коронавирусная статистика показывает, что в большинство дней умирает более 700 человек, причем многие дни побивают предыдущие ежедневные рекорды зимы. По мнению многих экспертов, эта цифра может быть значительно недооценена. На протяжении всей пандемии официальная статистика России по Covid-19 подвергалась критике за то, что в ней резко занижались реальные цифры, связанные с коронавирусом. Расчеты так называемых "избыточных смертей" на основе общедоступных данных о смертности - которые на международном уровне считаются лучшим способом оценки истинных потерь от пандемии - показывают, что в России между июнем 2021 года и началом пандемии было зарегистрировано почти на 550 тыс. смертей больше, чем в среднестатистический год. Это почти в 4 раза больше, чем официальная цифра в 150 тыс. человек, представленная российской правительственной целевой группой по коронавирусу. Также не учитываются июнь и июль, которые были самыми смертоносными месяцами третьей волны для страны", - говорится в публикации.

(...) "Волна инфекций и смертей обрушилась в то время, как Россия выставила немного защитных мер, чтобы сдержать ее. К июню власти сняли большую часть действовавших ограничений, и говорили о том, что окончание пандемии не за горами. Рестораны, бары и магазины работали в обычном режиме, большинство работников вернулись в офисы, люди массово ходили на мероприятия. Когда в июне данные о заболеваемости резко возросли, власти некоторых регионов попытались вновь ввести меры", - отмечает издание, напоминая про отправку части сотрудников на удаленную работу, закрытие баров в 23:00.

"(...) Но в большинстве мест ограничения оставались легкими, и жизнь практически не изменилась. В июне власти Санкт-Петербурга разрешили массовые мероприятия, позволив тысячам людей собраться на общегородском праздновании выпускного вечера и посетить футбольные матчи Евро-2020. И в большинстве регионов все еще разрешены мероприятия с участием сотен человек, - подчеркивается в статье. - В результате вирус - ускоренный вариантом Дельта - прошел по России, практически не наталкиваясь на ограничения. С начала июня волна захлестнула больницы во многих регионах. В городах по всей России местные власти предупредили, что у них закончились больничные койки, и они были вынуждены экстренно резервные больницы".

"В Санкт-Петербурге медики сообщили ABC News, что больницы переполнены пациентами с Covid с середины июня Дмитрий, врач городской больницы, рассказал, что в течение последнего месяца все 450 коек больницы заполнены, и что пациентов приходится класть в коридорах, хотя в последнюю неделю ситуация улучшилась. Эти цифры создают огромную нагрузку на медицинских работников, сказал он, отметив, что одному медику часто приходится ухаживать за 30 пациентами". "Это действительно много", - сказал он, также попросив сохранить анонимность, потому что ему не разрешено публично комментировать ситуацию.

"В Москве и Санкт-Петербурге волна, похоже, в итоге ослабевает, и наконец появляются места в больницах. Но в других регионах, куда волна пришла позже, число случаев заболевания продолжает расти. А пик смертности, который отстает от инфекций на две-три недели, в большинстве мест еще не наступил", - пишет ABC News.

"Алексей Ракша, демограф который ранее работал в российском государственном статистическом агентстве "Росcтат", сообщил ABC News, что, по его оценкам, только в июле в России может погибнуть от 70 до 90 тыс. человек. "Пик смертности еще не наступил. И я предсказываю, что июль может быть худшим месяцем", - сказал Ракша.

"Некоторые врачи и эксперты связывают масштабы третьей волны с сообщениями властей о том, что пандемия, по сути, закончилась, и с отменой ограничений. "В конце второй волны нам говорили, что все снижается, снижается, снижается, все супер. Они все ослабили и, по сути, расслабились и люди", - сказала Виктория.

Россия - это страна, где в действительности победили Covid-диссиденты, считает Ракша. В результате погибло на сотни тысяч (по крайней мере, 200-300 тысяч) человек больше, чем могло бы в противном случае, написал он в сообщении.

Говоря о распространенном в России нежелании вакцинироваться, издание отмечает, что "(...) эксперты частично списали это нежелание на отказ властей вводить жесткие ограничения и на неоднозначные заявления о том, что ситуация в России не так уж плоха, и приуменьшение реального количества смертей".

ABC News напоминает про обязательную вакцинацию, введенную в Москве для людей, работающих в общественных местах, за примером которой последовали и другие регионы, про действовавшее в течение 3-х недель правило, требующее получения QR-кода, подтверждающего вакцинацию, или отрицательный результат ПЦР-теста, чтобы пообедать в ресторане. (...) "Похоже, этот толчок возымел действие; согласно официальной статистике и независимым экспертам, количество вакцинированных за несколько недель увеличилось. Однако пока не ясно, сохранятся ли эти темпы. В настоящее время Москва свернула правило, требующего вакцинацию для обедов в помещении, и Кремль заявил, что выступает против распространения обязательной вакцинации на население в целом. Это ставит под сомнение, достигнет ли Россия к осени достаточного уровня вакцинации, чтобы предотвратить смертоносную четвертую волну", - пишет издание.

"Дмитрий, врач из Санкт-Петербурга, не очень надеется, что новой волны удастся избежать, хотя нынешняя волна и ослабла. "Я думаю, что это своего рода затишье перед бурей", - сказал он ABC News. По его словам, и власти, и граждане должны пойти на дополнительные ограничения, наряду с вакцинацией. "На мой взгляд, лучше отменить концерты на полгода, чем за два года похоронить большое количество людей", - сказал он.