Pegasus: президенты на прослушке, банальная история Пятой республики

(...) "Телефон Эммануэля Макрона мог быть поставлен на прослушивание марокканцами с помощью шпионского ПО Pegasus, разработанного израильской компанией NSO. Эта новость вызвала переполох в политическом классе, однако Эммануэль Макрон далеко не первый президент, поставленный на прослушку", - пишет журналист Le Figaro Станислас Пойе.

"Не нужно возвращаться очень далеко, чтобы найти подобные скандальные случаи. В мае 2021 года Агентство национальной безопасности, очень мощная служба технической разведки США, подверглось обвинению в слежке за несколькими европейскими лидерами, в том числе руководителями Франции, при пособничестве Дании", - говорится в статье.

"Несколькими годами ранее, в 2015 году, WikiLeaks сообщил, что то же самое АНБ шпионило за тремя президентами Франции в период с 2006 по 2012 год: Жаком Шираком, Николя Саркози и Франсуа Олландом, - указывает автор статьи. - Тогда основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил: "Французский народ имеет право знать, что его правительство и избранные им должностные лица подвергаются враждебному наблюдению со стороны предполагаемого союзника".

(...) "Как обычно, политики ради принципа кричат о скандале, но они прекрасно знают, что все это неизбежно", - объясняет Le Figaro Эрик Денесе (Eric Denécé), директор Французского центра разведывательных исследований (CF2R).

(...) "Французские президенты всегда ставились на прослушку, от де Голля до Эммануэля Макрона, включая Помпиду или Миттерана. "Первое, что объясняют новым президентам, это то, что они, могут постоянно подвергаться прослушиванию", - объясняет Венсан Нузий, журналист и автор книги "Секреты президентов".

(...) "Однако в недавних событиях есть небольшие изменения. Обвинения относятся не к сверхдержаве, такой как США или Россия, а к Марокко, - указывает журналист. "Технология, разработанная компанией NSO, позволяет осуществлять "низкозатратный" шпионаж для тех стран, которые не располагают техническими средствами, доступными крупным агентствам", - объясняет Венсан Нузий.

(...) "Велика вероятность того, что большая часть информации не является критически важной, - объясняет Эрик Денесе, напоминая, что у президента есть несколько личных мобильных телефонов. - Но это, тем не менее, позволяет собрать персональные данные, которыми вполне можно его шантажировать", - добавляет он.

"Эммануэль Макрон - не первый президент, которого прослушивают, и, скорее всего, он будет не последним. В этом отношении Франция не отстает от других, - отмечает автор публикации.

"Административные прослушки на территории Франции надежно прикрыты, но за ее пределами Генеральное управление внешней безопасности (DGSE) делает то, что хочет, - напоминает Венсан Нузий. - Оно ни перед кем не отчитывается, пока его не поймают".