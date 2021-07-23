Миссия InSight раскрывает внутреннюю структуру Марса... и проливает свет на его происхождение

"Путем обнаружения сейсмических волн, возникающих в ходе марсотрясений, миссии НАСА InSight удалось охарактеризовать внутренние слои Красной планеты. И тем самым пролить свет на ее происхождение и эволюцию", - пишет Le Temps.

(...) "В трех статьях, опубликованных на этой неделе в журнале Science, команда, осуществившая анализ данных с сейсмометра SEIS, созданного с помощью Швейцарии, объясняет, как она использовала сейсмические сигналы, произведенные дюжиной марсотрясений, для исследования слоев внутри планеты. Ядро, мантия, кора... Оказывается, внутренняя структура Марс сильно отличается от земной", - говорится в статье.

"Глубины планеты являются отражением ее происхождения и эволюции. Ее внутренние слои могут предоставлять информацию об условиях ее образования в первичной солнечной системе, а также о ее геомагнитной и геологической активности в прошлом и настоящем. По крайней мере, тогда у нас получится их точно охарактеризовать. На данный момент, благодаря сетям сейсмометров, этого удалось достичь только для Земли и Луны путем изучения того, как сейсмические волны распространяются и отражаются в недрах планеты в момент землетрясений", - указывает автор публикации.

"Отсюда возник интерес со стороны миссии InSight. Речь шла о размещении на поверхности Марса геофизической станции, оснащенной сейсмометром, разработанным Парижским институтом физики Земли (IPGP) под управлением проекта Национального центра космических исследований Франции (CNES) в сотрудничестве с несколькими лабораториями, в том числе с Швейцарской высшей технической школой Цюриха (EPFZ), которая поставляла электронику. А затем о попытке с помощью этого прибора обнаружить землетрясения", - поясняет журналист.

(...)"Астрономы были удивлены, обнаружив величину жидкого ядра Марса. Имея радиус 1830 км, ядро Марса пропорционально такое же большое, как у Земли, но гораздо менее плотное. Это означает, что оно может состоять из смеси железа и никеля, высокообогащенной легкими элементами, кислородом, водородом, углеродом или серой. Почему? "Одно из объяснений могло бы состоять в том, что Марс был сформирован на большом расстоянии от Солнца и раньше Земли, в то момент, когда Солнечная система все еще представляла собой туманность из газа и пыли", - предполагает Амир Хан, профессор-исследователь EPHZ и Цюрихского университета, отвечающий за анализ сейсмических данных.

"Еще одно наблюдение касается мантии Марса. В отличие от мантии Земли, в ее нижней части отсутствует изолирующий слой из такого минерала как бриджманит (или силикат-перовскит). По мнению Филиппа Лоньонне из IPGP, научного руководителя SEIS, это могло помочь замедлить его конвективные движения и повлиять на то, каким образом создавалось, а затем исчезало первичное магнитное поле Марса".

"На уровне мантии исследователи измерили, как скорости сейсмических волн меняются в зависимости от глубины, - пишет Le Temps. "Это значение, связанное с температурой, позволило нам не только оценить поток тепловой энергии мантии Марса, который мог быть в три-пять раз слабее, чем у Земли, но также установить, что марсианская кора концентрирует более половины своих радиоактивных элементов", - указывает Анри Самюэль, исследователь в IPGP.

"Представляя собой жесткую литосферу размером в 500 км, кора Марса оказывается вдвое толще коры Земли и достигает глубины от 20 км до 35 км, она может состоять из двух или трех наложенных друг на друга слоев, самый поверхностный из них является еще одной загадкой Марса, - отмечается далее. "Его толщина составляет 10 км, видны следы изменения, вероятно, в результате старой циркуляции жидкостей, и на данном этапе нам не известно, является ли она местной или общей", - указывает Филипп Лоньонне.