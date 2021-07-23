Атакует ли Путин?

"Президент России Владимир Путин выиграл битву за трубопровод "Северный поток-2". (...) Но как только в конце августа работы над "Северным потоком-2" будут завершены, трансатлантическим стратегам придется еще активнее задуматься над вопросом, лежащим в основе всей этой динамики: атакует ли Россия? И если да, то когда?" - пишет на страницах Politico Максимилиан Терхалле, приглашенный профессор программы Grand Strategy в Королевском колледже Лондона и бывший старший советник Министерства обороны Великобритании.

"Вполне вероятно, что Украина, находящаяся в состоянии войны с 2014 года и из-за трубопровода лишаемая даже минимального контроля над Россией, который у нее когда-то был, теперь обречена. Соседние с Россией менее крупные члены НАТО также небезосновательно дрожат, будучи в очередной раз оставленными размышлять, насколько надежным является сдерживание альянса в действительности. И не без причины", - полагает автор.

(...) Те, кто думает, что ответ на вопрос о наступлении России - "нет", (...) "чувствуют свою правоту, например, на основании того факта, что предсказание бывшего главы британского штаба сухопутного командования генерала Ричарда Ширреффа - "2017 год: война с Россией" - оказалось ошибочным", говорится в статье. "Бывшие чиновники указывают на железный закон сдерживания НАТО: Россия не будет атаковать восточный фланг альянса, пока там находятся американские солдаты. (...) Так из-за чего же вся суета?"

"Одну подсказку дает адмирал Джеймс Дж. Ставридис, - пишет Терхалле. - В своей книге "2034 год: роман о следующей мировой войне", написанной вместе с американским писателем Эллиотом Акерманом и вышедшей в начале этого года, он описывает начало войны между США и Китаем. Ставридис, который искренне поддержал книгу Ширреффа, не связывает свои последние идеи с Европой и Россией. Но это сделали другие, хотя, возможно, и непреднамеренно".

"Когда Джеймса Мэттиса, тогдашнего министра обороны США, в Сенате в 2017 году спросили, смогут ли США вести две крупные войны одновременно, он ответил: "Нет, сэр!" И именно здесь Путин может надеяться увидеть возможность", - предполагает автор публикации.

"Американо-китайская война, скорее всего, поглотит большую часть, если не весь, экономический и военный потенциал США и, следовательно, сильно подорвет доверие к ним в плане обеспечения сдерживания в Европе. И поэтому такой конфликт предоставит Путину долгожданную возможность исправить поражение России в конце холодной войны в 1991 году, - говорится в статье. - Безусловно, неизвестно, разразится ли конфликт между США и Китаем вообще. Но невозможно исключить, что продолжающаяся конкуренция может перерасти в масштабное пожарище именно потому, что очень маловероятно, что какая-либо из сторон пожелает уступить власть каким-либо существенным образом".

Автор публикации считает, что европейские страны не должны основывать "(...) свои высокие заверения Украине на доверии к российскому лидеру", а должны, во-первых, "ясно продемонстрировать Путину, что они готовы отрезать Россию от базирующейся в Бельгии системы SWIFT - глобальной сети, облегчающей международные банковские операции". "Во-вторых, европейцам следует переосмыслить возможность согласования и расширения их ядерных арсеналов в форме евро-сдерживающего фактора, размещенного внутри НАТО". (...)