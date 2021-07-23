Израильское правительство стало "крёстным отцом" кибериндустрии

"Разрешал ли Израиль сомнительный экспорт программного обеспечения для слежки, руководствуясь политическими интересами? Не вызывает сомнений то, что правительство имеет четкое представление о клиентах фирмы NSO Group", - пишет швейцарское издание Tages-Anzeiger.

"Термин "военно-промышленный комплекс" популярен уже многие десятилетия - при этом понятие "разведывательно-промышленный комплекс" привлекало гораздо меньше внимания. Незаслуженно, ведь этот комплекс имеет практически симбиотические черты. Особенно когда речь идет об электронном наблюдении", - отмечают журналисты Георг Масколо и Петер Мюнх.

"В США уже в 1919 году армия ежедневно получала от Western Union копии всех телеграмм, которые она хотела видеть. В 1960-х годах курьеры АНБ появлялись на предприятиях связи во время ночной смены и забирали дискеты. Один из крупнейших в мире экспортеров технологий шифрования, швейцарская компания Crypto AG, на самом деле долгое время принадлежала ЦРУ и БНД. Совсем недавно документы разоблачителя Эдварда Сноудена доказали, насколько тесно в течение длительного времени сотрудничали спецслужбы США и Кремниевая долина".

"Однако ни в одной стране отношения между спецслужбами и промышленностью не являются традиционно более тесными, чем в Израиле, - указывает издание. - Это связано с двумя особенностями: страна постоянно находится в состоянии войны, сотрудничество - это патриотический долг. А без многих экспертов, которые приобретают свой опыт подслушивания в армии, прежде чем уйти в бизнес, израильская кибериндустрия не была бы столь успешной".

"Обеспечила ли NSO Group, оказавшаяся в центре разоблачений Pegasus Project, лазейку для израильской разведки, неизвестно. NSO это отрицает. Однако, сомнений не вызывает то, что израильское правительство имеет четкое представление о клиентах компании. В конце концов, технологию можно продать только при наличии специального разрешения на экспорт от министерства обороны Израиля. Окончательное решение всегда остается за государством. И в отношении NSO Group государство ведет себя великодушно. О правах человека при выдаче экспортных лицензий, по-видимому, не спрашивают. Единственное предписание в соответствующем законе: "В отношении государства, которому поставляется товар, не должно действовать эмбарго ООН, - поясняет израильский юрист и правозащитник Эйтай Мак. - Властители всего мира ценят это".

"Это подтвердил, например, филиппинский правитель Родриго Дутерте, который пришел в восторг во время визита в Израиль в 2018 году. "Когда речь идет об оружии, есть только одна страна, у которой его можно покупать, и это Израиль", - сказал он во время встречи с бывшим президентом Израиля Реувеном Ривлином. По его словам, когда его правительство закупает оружие в таких странах, как Германия или США, существуют ограничения. А то, что применимо к танкам или беспилотникам, применимо и к кибероружию", - говорится в статье.

"Эйтай Мак неоднократно пытался противодействовать свободной выдаче Израилем экспортных лицензий. (...) "Нам нужно больше контроля и больше прозрачности", - говорит Мак. В суде он получил отпор. "Мне даже запрещено говорить, почему иск отклонили", - объясняет он. Суд наложил запрет на публикацию информации по делу по соображениям национальной безопасности. Единственное, что стало достоянием общественности, это фраза председателя суда Эстер Хают: "В нашей экономике от этого экспорта зависит не мало".

"Мак говорит о "двух способах" развития бизнеса. Или компания находит потенциального клиента и обращается в министерство обороны за разрешением на экспорт. Или же инициатива деловых отношений исходит от самого правительства. Это особенно характерно для стран, с которыми у Израиля нет официальных дипломатических отношений. "Поставки оружия всегда были средством создания альянсов", - говорит Мак".

"Очевидно, что эта модель была доведена до совершенства в эпоху премьер-министра Биньямина Нетаньяху, - пишет Tages-Anzeiger. - (...) Нетаньяху часто называл Израиль "мировой кибердержавой", и есть много оснований полагать, что правительство Израиля быстро осознало ценность этой технологии для своих целей во внешней политике и политике безопасности".

"Некоторые наблюдатели уже давно убеждены, что недавнее сближение Израиля с ближневосточными государствами было инициировано путем расширения сотрудничества в области разведки и поставок технологий наблюдения. (...) По словам источника, знакомого с процессом выдачи разрешений, офис премьер-министра Нетаньяху неоднократно давал "советы" о том, кто должен - и кто не должен - стать клиентом NSO".

"Бывшие и нынешние американские чиновники в кругах безопасности убеждены, что израильские спецслужбы следят за тем, как клиенты компании используют эту технологию".

"Примечательно, что сделки NSO Group неоднократно коррелировали с поездками Нетаньяху. Израильская газета Haaretz, которая также является партнером проекта Pegasus, говорит о "дипломатии NSO". Она скрупулезно проследила, как правительство Израиля стало "крестным отцом" кибериндустрии: в странах, которые посещал Нетаньяху, за его визитом часто следовали сделки с NSO Group, в частности, в Венгрии, Индии, Мексике и Руанде. И во всех этих странах расследование, проведенное командой Pegasus Project, выявило неправомерное использование программного обеспечения Pegasus", - говорится в публикации.

"В письме министерства обороны говорится, что экспорт средств кибербезопасности разрешается "только правительственным учреждениям для законных целей". "Если будет установлено, что эти условия нарушены, мы примем соответствующие меры", - говорится в сообщении. Но то, что новое правительство хочет что-то изменить в практике выдачи экспортных лицензий или в отношениях с NSO Group, вызывает сомнения", - констатирует Tages-Anzeiger.