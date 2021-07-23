В Москве могут радоваться

"Компромисс по "Северному потоку-2" - это унижение для Украины. Владимир Путин будет доволен. Условия сделки Россия вряд ли воспримет всерьез", - пишет немецкое издание Die Zeit.

"Благодаря умению Ангелы Меркель вести переговоры и желанию президента США Джо Байдена восстановить отношения с Берлином, Россия теперь сможет, вероятно, беспрепятственно завершить строительство спорного газопровода "Северный поток-2".

"Этого решения в Москве ждали давно. Тот факт, что канцлер Меркель лично позвонила Путину в среду вечером, чтобы объявить об этом компромиссе, вероятно, стал для России дипломатической вишенкой на торте", - отмечает журналист Максим Киреев.

"То, что компромисс предусматривает целый ряд ограничений, вероятно, не сильно омрачит настроение в Москве. Среди прочего и потому, что Россия не слишком серьезно воспринимает большую часть этих условий. Это касается, прежде всего, возможных санкций на случай, если Россия будет использовать свой газ в качестве рычага давления. Во-первых, возможные санкции сначала должны быть согласованы на уровне ЕС. Во-вторых, Москва уже давно привыкла к подобным угрозам", - пишет издание.

"Сейчас Украина покупает российский газ исключительно через посредников из ЕС, что обеспечивает ей определенную степень защиты. В конце концов, чтобы полностью прекратить поставки на Украину, "Газпрому" пришлось бы вступить в спор сразу с несколькими европейскими потребителями. (...) Продление действующего договора с Украиной еще на десять лет, как это предусмотрено в соглашении Меркель и Байдена, конечно, еще больше урежет экономическую рентабельность "Северного потока - 2". Но Россия в последние годы уже практически не жалеет средств на реализацию своего престижного проекта. Только из-за недавних задержек в строительстве проект, вероятно, поглотил значительно больше, чем первоначально запланированные 9 млрд евро", - говорится в статье.

"С другой стороны, пока неясно, как в конечном итоге может выглядеть новое соглашение между Россией и Украиной. Велика вероятность того, что для Украины оно может оказаться гораздо менее выгодным, чем пока действующее соглашение, - полагает издание. - Сегодня Берлин и Вашингтон могут на бумаге обещать продолжение российских поставок через Украину - но дополнительный трубопровод в виде "Северного потока - 2" в любом случае дает России больше возможностей диктовать свои условия на переговорах, чем когда-либо прежде".

"Чтобы минимизировать давление на Украину, переговоры о новом договоре должны начаться не по окончании срока действия нынешнего соглашения, а уже в сентябре. Впрочем, уже сейчас кажется почти очевидным, что они не пройдут гладко. Есть много оснований полагать, что в итоге Украина получит меньше денег", - считает автор статьи.

"Всего несколько дней назад Владимир Путин опубликовал псевдоисторическую статью о своем взгляде на историю Украины. В ней он рисует образ страны, управляемой и эксплуатируемой Западом. Любая поддержка Киева со стороны Запада подчинена, по мнению Путина, исключительно западным корыстным интересам. В мире Путина новый компромисс, скорее всего, подтверждает эти слова - это унижение для Украины".

"Не менее важным для Путина является послание в адрес отечественной публики. (...)Государственным СМИ будет легко преподать новый компромисс как признак американской слабости: Запад идет на уступки, потому что в конечном итоге не смог остановить проект. Впрочем, Кремль действительно может быть доволен тем, что проект, вероятно, будет завершен до того, как Ангела Меркель, одна из главных сторонниц "Северного потока - 2", осенью покинет свой пост", - пишет Die Zeit.