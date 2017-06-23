Интернет-альянс путинских троллей и правых экстремистов

В распоряжении Bild оказались результаты исследования, проведенного аналитической компанией DFR Lab, посвященного "методам усиления позиций Кремля в Германии". С помощью новейших разработок авторы исследования проанализировали социальную сеть Twitter и пришли к выводу, что "ее пользователи, особенно активно распространяющие сообщения с таких сайтов, как RT, Sputnik и Newsfront, являются теми, кто поддерживает праворадикальные и антимигрантские силы, особенно АдГ", сообщает автор публикации Юлиан Рёпке.

Между праворадикальными и пропутинскими группами наблюдается "значительное совпадение в идеологической направленности", комментируют авторы исследования. Это означает, что прокремлевские аккаунты ретвитят ксенофобные сообщения, а правые радикалы, в свою очередь, - пропаганду Кремля.

Как передает Рёпке, "в исследовании приводятся аккаунты с именами, авторы аргументируют свои выводы при помощи скриншотов твитов, а также количества ретвитов, фолловеров и постов самых активных сторонников Путина".

Большинство сторонников правых взглядов, поддерживающих RT, Sputnik и Newsfront, предпочитают сохранять инкогнито в Twitter, но есть и действующие под настоящими именами. Один из них - Бернд Луге из нижнесаксонского отделения АдГ. По мнению авторов исследования, он является "одним из наиболее активных популяризаторов идей, распространяемых RT Deutsch и Sputnik Deutsch: за оба исследуемых периода - ноябрь 2016 и апрель 2017 года - он написал сотни твитов как праворадикальной, так и прокремлевской направленности", передает издание.

Кроме того, как удалось установить DFR Lab, для таких прокремлевских каналов в Twitter, как RT Deutsch, Sputnik Deutschland und Newsfront, характерно большое количество фолловеров. В апреле 2017 года пользователи Twitter упоминали немецкие новостные сайты в среднем в три раза реже, чем немецкоязычные аккаунты RT Deutsch или Sputnik Deutschland. Исследователи пришли к выводу, что активность вокруг прокремлевских аккаунтов целенаправленно создается "небольшими заинтересованными группами пользователей".

По словам одного из авторов исследования, Бэна Ниммо, "их твиты как горячий воздух, который подается в воздушный шар: они нужны для того, чтобы каналы выглядели солиднее, чем они есть на самом деле", пишет Рёпке.

Авторы указывают на такой феномен, как "гибридность прокремлевских аккаунтов", и в качестве примера приводят аккаунт petra, с которого начиная с 2011 года в среднем размещается 90 твитов в день. "Большинство из них - это ретвиты и перепечатанные заголовки", - поясняют авторы исследования. "Среди сторонников Кремля, которые, как правило, размещают посты вручную, на основании бросающих в глаза отличий по числу фолловеров и собственных твитов можно говорить о гибридном статусе, другими словами, о совокупности из активной поддержки и частично автоматизированных твитов".

Так, у пользователей ArmofKremlin и changeworld2 - 560 и 910 фолловеров соответственно. Однако количество твитов (42,7 тыс. и 47,6 тыс соответственно) делают их самыми серьезными немецкоязычными кремлевскими троллями с праворадикальными взглядами, говорится в статье.

Как подытоживает Бэн Ниммо, "если треть всех твитов о RT Deutsch, Sputnik Deutschland и Newsfront приходится на 50 аккаунтов, это свидетельствует о том, что их фолловеры либо крайне ангажированы, либо представляют собой автоматизированные боты".