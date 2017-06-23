Премьер-министр Эстонии Юри Ратас: "Политические отношения с Россией на нуле"

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас, представитель Центристской партии, дал интервью испанской газете EL PAÍS. С 1 июля до конца года Эстония будет председательствовать в Евросоюзе, напоминает журналистка Белен Домингес Себриан.

Речь шла о "ситуации в Евросоюзе и о напряженных отношениях Балтийского региона с Россией". "Мы - соседи", - категорично заявил на эту тему глава правительства Эстонии. Страна "весьма милитаризирована на своей восточной границе и лучше многих других выполняет правила НАТО", пишет автор, поясняя, что Эстония тратит на оборону более 2% своего ВВП, то есть превышает уровень, предписанный государствам-членам альянса.

"Можно услышать гипотезы, что трения с Россией усиливаются. Какие у вас отношения с этой страной?" - спросили журналисты.

"Мы соседи. Политические отношения на нуле. Кое-какие экономические и культурные связи у нас имеются", - ответил Ратас.

"Наверное, у вас есть связи в энергетике, хотя теперь, когда появляется Энергетический союз во главе с комиссаром Мигелем Ариасом Каньете, идея в том, чтобы поменьше зависеть от России. Вы этого достигаете?" - поинтересовалось издание.

"В газовой сфере мы строим вместе с Финляндией так называемый Балтийский коннектор. Он будет готов в 2019 году. Также мы ведем переговоры об углублении энергетического сотрудничества трех стран Балтии. А в плане электричества мы хотим децентрализовать нашу электросистему от российской. Полагаю, это удастся сделать за 10-13 лет. Но на данный момент мы все еще связаны с Россией девятью электрическими линиями", - сообщил премьер.

"Считаете ли вы, что трения с Россией перемещаются с востока Украины в сторону стран Балтии?" - спросили журналисты.

"Я считаю, что на Украине трения продолжаются. И в Грузии тоже. Но мы должны каждый день помнить, что ненормально, когда одно государство забирает часть другого, как случилось с Крымским полуостровом. Поэтому мы совершенно согласны с санкциями ЕС против России", - сказал премьер.

"Но считаете ли вы, что в Балтии обстановка накалилась по сравнению с периодом до 2014 года, до того, как разразился украинский конфликт?" - уточнили журналисты.

"Я так не считаю. Я бы не стал утверждать, что трения стали сильнее, чем раньше. Мы, три страны Балтии, вместе довольно сильны. Мы состоим в ЕС и также в НАТО", - отметил премьер.

"Вы чувствуете, что НАТО вас защищает? И что вас защищают даже США?" - поинтересовались журналисты.

"Для меня первостепенная забота - чтобы наши граждане чувствовали, что нас защищает наша армия. Затем уже - что нас защищает армия НАТО и Евросоюз. Что касается Трампа, то несколько недель назад он четко сказал: "США энергично поддерживают НАТО", и это распространяется на все статьи Устава, в том числе на обязанность защищать партнера в случае конфликта с третьей стороной", - сказал Ратас.

Отвечая на вопрос о борьбе с терроризмом, премьер указал на важность обмена информацией между партнерами по ЕС и НАТО и темы кибербезопасности. "10 лет назад мы в Эстонии пережили первую кибератаку, похожую по масштабу на ту, которая обрушилась на мир почти месяц назад. С тех пор мы лучше и энергичнее готовы [к атакам] и до какой-то степени можем их предотвращать", - сказал министр, напомнив, что в Таллине работает Центр кибербезопасности НАТО.

Журналисты также коснулись текущей обстановки в Европе. "Во Франции почти 12 млн человек - сторонники антиевропейских идей. Что может сделать Брюссель, дабы общий проект стал для них привлекательным?" - поинтересовались они.

"Надеюсь, что "Брекзит" будет говорить сам за себя. Пример "Брекзита" доказал силу ЕС. Мы, остальные партнеры, решительно сплотились в одном лагере", - ответил премьер.