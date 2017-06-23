Американские налогоплательщики помогают Башару Асаду в стратегически важном городе

"Почти каждый будний день на борт транспортного самолета "Ил-76" в одном из аэропортов в Иордании загружаются тонны чечевицы, соли, растительного масла и пшеничной муки", - повествует журналист Foreign Policy Колум Линч. "Затем российские пилоты, работающие по контракту, летят в Сирию на расстояние почти 400 миль и сбрасывают грузы на парашютах с высоты около 15 тыс. футов, над окрестностями района Дейр-эз-Зора, подконтрольного правительственным силам", - говорится в статье.

Эта операция, организованная Всемирной продовольственной программой ООН (WFP), спасла бесчисленные жизни в городе, который более трех лет осаждают силы "Исламского государства"*, пишет автор. "Но эта операция, на которую расходуются значительные средства американских и европейских налогоплательщиков, также приносит выгоду сирийскому режиму и его российским и иранским покровителям, поскольку это "линия жизни", связывающая их со стратегически важным городом на востоке страны", - пишет издание.

По словам автора, это "пример того, как Сирия и ее союзники пользуются добрыми намерениями США, ООН и других международных доноров, чтобы содействовать своим военным интересам во время гражданской войны". "Для контраста: Сирия морит голодом сотни тысяч мирных жителей в городах, удерживаемых оппозицией, навязывая кафкианский свод правил, который систематически замедляет и запрещает доставку продовольствия и медикаментов тем, кто в них нуждается", - добавляет он.

"Сирийское правительство весьма заинтересовано в том, чтобы ООН кормила этих людей в Дейр-эз-Зоре, поскольку еда - это лояльность, - говорит эксперт Джошуа Лэндис (Оклахомский университет). - Это заверяет местных в том, что правительство, а не ИГИЛ*, на их стороне".

В последние месяцы, пока силы, опирающиеся на США, атакуют Ракку, боевики "Исламского государства"* бегут в направлении Дейр-эз-Зора.

"Армия Асада при огневой поддержке России и Ирана наступает на восток Сирии, намереваясь вытеснить "Исламское государство"*, восстановить контроль правительства над востоком Сирии и укрепить подконтрольный правительству КПП на границе с Ираком", - говорится в статье.

Завоевание города Дейр-эз-Зор гарантирует Асаду господство над востоком Сирии, как минимум, ниже Евфрата. Но это не позволит США достичь крупной стратегической цели - помешать Тегерану создать "Шиитский полумесяц", сухопутный коридор, который свяжет Иран с его союзниками в Ираке, Сирии и Ливане, подчеркивает издание.

Доставка гуманитарной помощи в Дейр-эз-Зор по воздуху - часть более масштабного плана, о котором договорился спецэмиссар ООН Де Мистура при поддержке США и России. "США, оплатившие большую часть расходов, в первые месяцы операций вложили в них более 10 млн долларов, а Великобритания, Канада, Германия и Нидерланды добавили еще несколько миллионов. На данный момент грузы сбрасывались более 260 раз, общая стоимость составила от 36 до 65 млн долларов", - пишет издание.

"Россия, которая оказала мощную политическую поддержку сбрасыванию грузов силами ООН, но не предоставила финансирования, завоевала очки для пропаганды, поскольку российские СМИ назвали заслугой Москвы доставку в Дейр-эз-Зор продовольствия, оплаченного США и их европейскими союзниками. Представитель WFP признала, что источником грузов, сбрасываемых на парашютах (это осуществляет российская компания по контракту с ООН), "в прессе иногда искаженно называют" Россию и что организация "продолжает решать эту проблему", - пишет издание.

Прошлой осенью в Госдепартаменте звучали призывы прекратить сбрасывание грузов, поскольку Россия и Сирия, по мнению американских чиновников, не выполняют свою часть договоренности.

"Американцы платили, пока остальные районы, контролируемые оппозицией, голодали. Только Дейр-эз-Зор что-то получал, - сказал неназванный экс-сотрудник Госдепартамента. - С тех пор, как русские изменили своему слову, я энергично добивался прекращения программы".

"В итоге был достигнут компромисс: программа сохранялась, но США и другие доноры перестали вносить средства в специальный фонд сбрасывания грузов, препоручая WFP решать, сможет ли она оплатить расходы из своего бюджета", - пишет автор.

Но доставка продовольствия в Дейр-эз-Зор по воздуху продолжилась. "Доноры WFP, в том числе Соединенные Штаты, договорились увеличить ее бюджет, чтобы изыскать средства на сбрасывание грузов в Дейр-эз-Зор", - сообщает издание.

"Сбрасывание грузов осуществляется работающей по контракту российской авиакомпанией "Абакан Эир", которой владеют два российских гражданина - Николай Устименко и его сын Павел Устименко. По сообщению The New York Times, ранее им было запрещено поддерживать деловые отношения с ООН после обвинений в том, что другая принадлежавшая им компания давала взятки россиянину-сотруднику ООН, ведавшему снабжением", - пишет издание.

Представитель WFP Абеер Этефа оправдала решение заключить контракт с "Абакан". "Она сказала, что компания не включена в "черные списки" ООН и что "это единственная компания, которая способна сбрасывать грузы с высоты и принимается страховыми компаниями", - пересказывает автор.

"Критики говорят, что сбрасывание грузов потенциально способствует операциям сирийских военных, а несколько наблюдателей отметили, что продовольствие, возможно, перенаправляется сирийским военным или местным жителям, лояльным к режиму", - отмечает издание.

Однако Лэндис отметил, что сброс грузов работает на еще одну цель США в регионе. "Америка заинтересована в том, чтобы не позволить ИГИЛ* взять Дейр-эз-Зор и создать халифат", - пояснил он.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.