Эммануэль Макрон оправдывает свое "обновление" по вопросу Асада

Во имя борьбы с терроризмом французский президент намерен обойтись без разрушения сирийского государства и больше не требует ухода диктатора Асада как условия организации переходного политического процесса, пишет журналист Le Monde Марк Семо.

В Париже уже некоторое время ощущалась смена тона. Сейчас задача состоит в том, чтобы устранить препятствия на переговорах по Сирии и найти политическое решение конфликта, который за шесть лет унес жизни 350 тыс. человек и сделал беженцами 6 млн человек, дестабилизировав весь регион. Но то, что раньше лишь подразумевалось, теперь было заявлено во всеуслышание самим главой государства. "Существенное обновление, которое я вношу в это досье: я больше не формулирую в качестве предварительного условия для обсуждений отстранение от должности Башара Асада, поскольку никто не представил мне его законного преемника", - заявил Эммануэль Макрон в большом интервью Le Figaro и семи другим европейским изданиям, опубликованном 22 июня, говорится в статье.

Еще в Версале 29 мая, после весьма откровенных переговоров с Владимиром Путиным, которые касались в том числе и Сирии, новый президент, в отличие от Франсуа Олланда, не стал говорить о том, что "Башар Асад не может представлять будущее Сирии".

"Тем не менее, речь не идет о повороте на 180 градусов, - считает автор статьи. - Уже в течение двух лет уход диктатора не являлся предварительным условием для женевских переговоров по поиску политического решения. Однако для Парижа, как и для других западных и арабских столиц, поддержавших восстание, было и остается очевидным: невозможно будет прийти к истинному миру и стабилизации в Сирии посредством сохранения у власти диктатора, который является главным виновником сотен тысяч смертей, вызванных конфликтом, и который, помимо множества других преступлений, не погнушался применить химическое оружие против своего народа".

"Никто или почти никто, кроме русских или иранцев, у которых едва ли есть средства, не даст денег на восстановление Сирии, разоренной войной, если переходный политический процесс будет сопровождаться лишь поверхностной реорганизацией режима", - поясняет один неназванный дипломат. Но теперь в Париже признают, что "упорное требование головы Башара в конечном счете стало контрпродуктивным", передает Семо.

"Изменился язык. Вот уже месяц, как французская дипломатия настаивает на том, что "приоритетом является борьба против терроризма и ликвидация ИГИЛ*" и что необходимо избежать хаоса, дабы Сирия не стала "государством-банкротом". Этот новый тон вполне приятен для слуха Москвы, в то время как Франция в полной мере возвращается в игру "после ИГИЛ*". Контекст действительно благоприятный для попытки поиска "оригинального пути выхода из кризиса со ставкой на прагматизм" - так считают в Париже и подспудно подготавливают почву для смены парадигмы по сирийскому досье", - пишет Семо.

Мирные переговоры в Астане, проводимые под эгидой России, Ирана и Турции, должны возобновиться 4 июля, а переговоры в Женеве, под наблюдением ООН, - на неделю позже, сообщает журналист. "Приоритетом является борьба против терроризма, но только инклюзивный политический переходный процесс, сохраняющий единство и целостность страны, позволит положить конец этому конфликту, и надо, чтобы русские включились в него более решительно", - напоминает Париж.

"Москва имеет достаточные основания для того, чтобы так поступить, - комментирует Семо. - Соглашения, подписанные два месяца назад в Астане, по созданию четырех "зон деэскалации", в частности вокруг Идлиба, привели к относительному военному затишью. Но Владимиру Путину, который спас режим с помощью российской военной интервенции в сентябре 2015 года, не удалось трансформировать свои военные победы на местах в политический успех. Несмотря на пропаганду российских СМИ, часть общественного мнения все больше обеспокоена возможным скатыванием к "новому Афганистану", что является нежелательным в преддверии российских президентских выборов марта 2018 года".

"Я думаю, что русские уважают Эммануэля Макрона как неуступчивого и открытого противника", - отметил экс-министр иностранных дел Франции Юбер Ведрин. В ходе переговоров со своим российским коллегой в Версале французский президент проявил решительность, утверждая, что он готов даже на одиночные действия Франции - авиаудары в случае применения химического оружия в Сирии", - сообщает журналист.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ.