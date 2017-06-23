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23 июня 2017 г.
23 июня 2017 г.

Мари Бурро | Le Monde

Россия возглавляет антитеррористическую борьбу в ООН

Представители Запада обеспокоены недостаточным интересом представителя Москвы в ООН к вопросу о правах человека, пишет корреспондентка Le Monde в Нью-Йорке Мари Бурро.

Официально назначение Владимира Ивановича Воронкова, опытного российского дипломата, который был заместителем постоянного представителя России при ОБСЕ в Вене, должно уравновесить недостаточное представительство Москвы в высоких сферах ООН. На самом деле русские потребовали для себя пост, позволяющий им реформировать ооновскую контртеррористическую структуру, против которой они всегда возражали. Воронков возглавит Контртеррористическое управление, созданное в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 15 июня, говорится в статье.

Программа Контртеррористического управления должна основываться на четырех опорах: предотвращение жестокого экстремизма, усиление мощи государств, сотрудничество и права человека. Дипломаты и неправительственные организации не скрывают своей обеспокоенности по поводу того, что права человека окажутся в ведении российского руководителя, чья страна известна отсутствием особого интереса к вопросу о правах человека, передает Бурро. "Конечно, речь идет о россиянине, а значит, вполне логично беспокоиться из-за его позиции по Украине, Чечне, Сирии и правам человека. Однако существуют защитные механизмы. Он останется в подчинении генерального секретаря ООН", - успокаивает один неназванный дипломат.

Как говорится в публикации, все же это назначение иллюстрирует неспособность ООН считать себя главным игроком в антитеррористической борьбе, несмотря на обещание генсека Антониу Гутерреша сделать ее "приоритетом организации". "Борьба с терроризмом - это вопрос, являющийся прерогативой центральной власти, и государства предпочитают обсуждать его в двустороннем порядке", - утверждает один эксперт.

"У нас совсем не такие взгляды, как у России, на то, что представляет собой терроризм, и на те ответные меры, которые следует к нему применять. Но, по крайней мере, переговоры по этой теме вести гораздо легче, чем в области политики или сохранения мира", - считает один высокопоставленный западный дипломат.

Источник: Le Monde


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