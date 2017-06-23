В Брюсселе европейские руководители одержимы "макрономанией"

В эти четверг и пятницу французский президент Эммануэль Макрон участвует в своем первом европейском саммите. Главная особенность этого дня: все ждут свидетельств того, что он станет движущей силой обновления Европейского сообщества, пишет журналист швейцарской газеты Le Temps Ришар Верли.

"Глава Франции, избранный 7 мая, примерно в 17:30 открывает бал. Зал переполнен. Огромный успех у аудитории. И в кулуарах преисполненный впечатлений британский евродепутат и инициатор "Брекзита" Найджел Фарадж говорит перед камерой: "Все действительно верят, что он сумеет возвысить Европу. Сам я думаю, что уже слишком поздно. Это здание обречено рухнуть". Этажом выше Эммануэль Макрон начал с извинения: "Перейдем к конкретике. Этот (Европейский) совет позволит нам поговорить о будущем Европы и выдвинуть проект Европы, которая предоставляет защиту", - говорится в статье.

Интервью, данное Макроном восьми европейским изданиям, в том числе Le Temps, собрало вокруг атриума сотни журналистов.

Тон задала Ангела Меркель, она поприветствовала Эммануэля Макрона и проводила его по коридорам здания из мрамора и стекла имени Юста Липсия, где располагается Европейский совет: "Для меня формировать будущее 27 стран-членов является приоритетным по отношению к переговорам с Великобританией о ее выходе (...) Мы хотим провести эти переговоры в доброжелательном духе, но прежде всего мы должны сосредоточить внимание на будущем 27-ми", - подчеркнула она.

"Макрономания? Не без того, - полагает журналист. - Шарль Мишель, бельгийский премьер-министр, отдельно от своей пресс-конференции тоже сказал, что возлагает надежды на французский импульс, при заключении соглашения между 27 странами о предстоящем организованном сотрудничестве в сфере обороны, способном послужить началом к усилению независимости по отношению к НАТО. "Макрон - это прорыв. Кто может с этим поспорить?" - произнес он в разговоре с двумя советниками. Зато со стороны восточноевропейцев - молчание. Общеизвестно, что с самого начала вступления в должность Эммануэль Макрон неласков с теми, кто "считает Европу супермаркетом субсидий", явно косясь на Польшу и Венгрию".

"Кто лучший помощник Макрона в Восточной Европе? - задается вопросом Верли. - Болгарский премьер-министр Бойко Борисов недавно удостоился долгого приема в Елисейском дворце. В первом полугодии 2018 года председательство в ЕС перейдет к Болгарии. Именно с Софией Париж, в частности, хочет продвинуться с ревизией масштабного проекта директивы ЕС о временных работниках, ставшего причиной бурного притока дешевой рабочей силы в самые богатые страны Евросоюза".

"Мы доверяем Эммануэлю Макрону, потому что он не третирует своих собеседников, - объясняет один неназванный болгарский дипломат. - Но если как следует прислушаться к тому, что он говорит, становится ясно, что он планирует устроить лобовое противостояние. "Макрономания" продлится до тех пор, пока переговоры о переустройстве Евросоюза останутся неопределенными и в центре внимания будут стоять скорее принципы, нежели взаимные уступки".