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23 июня 2017 г.
23 июня 2017 г.

Эндрю Крамер | The New York Times

Европа сдернула с Украины "бумажный занавес"

Президент Украины Петр Порошенко назвал это падением "бумажного занавеса", пишет The New York Times.

Начиная с 11 июня, когда 30 европейских государств стали отменять краткосрочные визы для украинцев, чтобы стимулировать Киев к проведению дальнейших реформ, десятки тысяч украинцев начали выезжать в страны ЕС. Свыше 20 тыс. украинцев уже воспользовались этой возможностью. По сообщениям украинской пограничной службы, в пиковые дни около 5 тыс. граждан выезжают в Евросоюз.

У них нет права на работу, и их могут попросить показать обратный билет. "И все же это изменение стало редким светлым пятном для Украины, увязнувшей в войне с Россией, охваченной экономическими проблемами и добивающейся благосклонности администрации Трампа, которая стремилась к сближению с Москвой", - пишет Эндрю Крамер.

"Это изменение менталитета, - написал Тимофей Мацкевич, владелец малого бизнеса, отдыхающий с женой в Барселоне. - У вас появляется больше свободы, чтобы поехать куда-то, что-то увидеть. Потому что для изменения менталитета страны, для избавления от советского наследия нужно увидеть другие страны".

Автор статьи признает, что хотя отмена виз - большой сдвиг в сознании для жителей бывших советских республик, большая часть 45-миллионного населения Украины не может позволить себе отпуск за границей.

Отмена виз дала Порошенко повод для гордости и надежду на новые, более существенные меры, сказал Кадри Лиик, старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям. "Это здорово воодушевляет реформаторские силы в обществе", - считает он.

В написании этой статьи приняла участие Юлия Мендель

Источник: The New York Times


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