Российский штурм Бундестага

Влияние России на предстоящие в сентябре выборы в Бундестаг, которого многие так опасаются, уже идет полным ходом. На мушке - "русские немцы", на которых отрабатываются пропагандистские методы, пишет в своей статье на сайте Neue Zuercher Zeitung российский социолог и журналист Игорь Эйдман.

Традиционно "русские немцы" голосуют за ХДС. "Тот курс, который взяла российская пропаганда, позволяет сделать выводы о том, что эту группу планируется убедить голосовать не за партию Меркель, а за правых популистов из АдГ", - замечает автор. Выборы в берлинский Сенат, добавляет он, свидетельствуют о том, что эта работа приносит свои плоды. "В районах с высокой долей русскоязычного населения (...) АдГ серьезно потеснила христианских демократов. Теперь ставки делаются на усиление этой тенденции в преддверии выборов в Бундестаг".

По мнению Эйдмана, "грязные методы, применяемые в России, идут в ход и в Германии". В качестве примера он приводит такую популярную в России политстратегию, как "партия-убийца". "Суть стратегии состоит в том, чтобы создать видимость партии (...), целью которой становится не собственный успех, а дискредитация другого участника выборов в интересах третьей партии. Вместо того чтобы проводить избирательную кампанию, кандидаты от этой партии в первую очередь поливают грязью фаворитов предстоящих выборов. Как правило, услуги политических "убийц" щедро финансируются теми, кто заинтересован в провале политического оппонента", - поясняет автор статьи.

В январе этого года стало известно, что в предстоящих парламентских выборах примет участие "партия-убийца", носящая название "Единство" - свою избирательную кампанию она ориентирует на русскоязычную диаспору. Ее лидер Дмитрий Ремпель использовался до сих пор для внутрироссийской пропаганды как "немецкий политик", безоговорочно поддерживающий Путина. "В составе различных пророссийских делегаций он ездил по Крыму, где рассказывал сказки о том, что якобы около 500 тыс. немцев думают о возвращении в Россию", - пишет автор.

"Особую известность Ремпель получил в прошлом году как зачинщик всей истерии вокруг якобы изнасилованной в Берлине русскоязычной девочки Лизы", - добавляет Эйдман.

"Теперь, похоже, для Ремпеля настал звездный час. По всей видимости, Кремль решил целенаправленно использовать "Единство" как инструмент по оказанию влияния на предвыборные предпочтения русскоязычной диаспоры в Германии". Начала партия в духе российских политтехнологий - с распространения предвыборной газеты, содержание которой вызвало у многих негодование из-за открыто пропутинских и ксенофобских публикаций. "Эта газета, - замечает автор, - выдержана в духе черного русского пиара и неприкрыто направлена против Меркель и ХДС". Содержание многих статей, по мнению автора, подливает масла в огонь антимиграционной истерии.

Направленная на "русских немцев" предвыборная кампания не ограничивается активностью партии "Единство". В этом же направлении работают и так называемый Международный конвент русских немцев под председательством Генриха Гроута, и влиятельный московский фонд "Русский мир", который возглавляет известный политолог Вячеслав Никонов, а также целый ряд пропагандистских проектов в СМИ и интернете.

Тем не менее, замечает Эйдман, пропаганда среди русскоязычной диаспоры - это всего лишь часть задачи Кремля. "Основной его целью является влияние на обычных граждан Германии, не имеющих никакого отношения к России, при помощи политтехнологий. Как недавно писала в своем блоге сотрудница берлинского Свободного университета Ольга Соколова, к ней обратились люди из Москвы с предложением сотрудничать в рамках избирательной кампании в соцсетях, направленной против Меркель".

"По всей видимости, - приходит к выводу автор статьи, - у кремлевских пропагандистов нет достаточного числа подходящих для этой работы людей, хорошо владеющих немецким и разбирающихся в реалиях (...). Поэтому они и обращаются к живущим в Германии русским".