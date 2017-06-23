Как американо-российский закулисный канал вернулся к жизни

"Надпись, выгравированная на деревянной панели, звучала почти как насмешка ввиду ужасного состояния американо-российских отношений: "Чтобы наши страны больше никогда не становились полюсами. Краеугольный камень мира в XXI веке - позитивные отношения между Соединенными Штатами и Россией", - отмечает Брайан Бендер в Politico. - Однако внутри Российско-американской комнаты в Русском культурном центре в фешенебельном районе Вашингтона переговорщики из американского и российского правительств угощались вином и икрой после дня, проведенного за попытками воплотить в жизнь этот завет - причудливое напоминание о теплых отношениях бывших противников по холодной войне в 1990-е годы".

"Несмотря на напряженные отношения, которые, по словам президента Трампа, возможно, находятся "на самом низком уровне за все время", маленькая группа военных и гражданских чиновников обменивалась сокровенной информацией, которая может помочь определить, что случилось с сотнями американских и российских военных, потерянных во время конфликтов за период от Второй мировой до холодной войны, и даже прояснить судьбу российского пилота, подстреленного над республикой Грузия в 2008 году, - говорится в статье. - Так называемые технические переговоры Американо-российской комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести - первые с 2005 года - стали результатом того, что в последние месяцы Россия вышла на удивительный новый уровень готовности к взаимодействию с американцами".

"Они были также жутковатым отражением того, как низко упали отношения между этими странами с 1999 года, когда был открыт этот культурный центр", - отмечает автор.

"Работа совместной комиссии набрала обороты, пока буквально все остальное, что происходит между двумя этими странами, забуксовало, за исключением совместной работы над исследованием космоса и инспекций по ядерным договорам", - говорится в статье.

"Нам нравится говорить, что это только мы и NASA", - признался Джеймс Коннелл, "бывший чиновник Государственного департамента, который служит исполнительным секретарем совместной комиссии, созданной в 1992 году тогдашними президентами Джорджем Г. У. Бушем и Борисом Ельциным".

"Важным двигателем [работы комиссии] является взаимное предоставление доступа к архивам своего правительства, - сообщает автор. - У американской стороны есть команда в России с 1990-х годов, ищущая информацию в делах бывшего КГБ, ГРУ и других советских военных и разведывательных агентств, которые могут помочь выследить пропавших без вести. Однако только в 2015 году россияне создали подобную команду в своем посольстве в Вашингтоне, чтобы работать с американцами - а также искать информацию о пропавших россиянах в Национальных архивах в Колледж-парк, Мэриленд".

"На этой неделе российская делегация также сделала большой шаг вперед в оказании Соединенным Штатам помощи в разгадке тайн, окружающих судьбу 1608 американских военных, все еще числящихся пропавшими без вести на вьетнамской войне - во Вьетнаме, Лаосе, Камбодже и Таиланде. В ответ на запрос более чем десятилетней давности российская команда вручила американской стопку недавно рассекреченных документов об уничтожении 10 американских самолетов над северной частью Вьетнама, который был тогда союзником СССР", - говорится в статье.

"Россияне тоже обращаются за помощью, - сообщает автор статьи. - В фокусе переговоров в Рабочей группе по холодной войне были приблизительно 242 солдата, числящихся пропавшими без вести во время вторжения в Афганистан в 1980-х годах, когда Соединенные Штаты вооружили повстанцев противовоздушными ракетами и другим оружием, нанесшим тяжелые потери советским войскам. Российская делегация также просила США походатайствовать за нее перед своими союзниками, такими как Пакистан, у которых может быть информация о судьбе россиян, попавших в плен в ходе того конфликта, по словам чиновников".