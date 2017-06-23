Внешняя разведка ФРГ вела слежку за Белым домом

Федеральная разведывательная служба Германии (BND), по информации Der Spiegel, в течение многих лет шпионила за тысячами объектов в США, в том числе в Белом доме и военных ведомствах.

Как стало известно изданию, "в период с 1998 по 2006 год слежка осуществлялась на основании 4 тыс. так называемых селекторов - поисковых запросов, направленных на американские объекты". В свое время бурю негодования вызвала информация о том, что широкомасштабную слежку практиковало АНБ - прослушивался даже телефон канцлера Меркель. Глава германского правительства отреагировала на это получившей известность фразой о том, что "шпионить за друзьями плохо", говорится в статье.

Теперь оказывается, что BND и сама не стеснялась шпионить за правительственными объектами в Вашингтоне. Среди целей внешней разведки были и министерство финансов США, и Госдепартамент, и даже Белый дом, сообщает издание.

Спецслужбы ФРГ, продолжают авторы публикации, "вели слежку за телефонными и факсимильными номерами, а также электронной почтой таких американских компаний, как Lockheed Martin, космического агентства NASA, правозащитной организации Human Rights Watch, различными американскими университетами. Кроме того, на мушку попали различные военные ведомства США, свыше сотни иностранных посольств в Вашингтоне, МВФ и вашингтонское бюро Лиги арабских государств".

Как пишут авторы публикации, BND никак не прокомментировала появившуюся информацию.